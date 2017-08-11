《综述》人民币8.11汇改两周年：再从逆周期因子说起

路透上海8月11日 - 8.11汇改满两周年，人民币汇率的市场预期出现逆转。本周人民币兑美元单边劲扬走势极为吸睛，表现和2015年12月单边贬值极为类似；可以说5月底监管层引入的“逆周期因子”功不可没，而如何界定升值是顺周期，值得讨论。

另外中国银行间市场交易主体结构过于集中，需求同质容易引发“羊群效应”，使得监管层很多时候无法退出常态式干预，下一步应继续提升汇率弹性的同时，不断引入不同需求的交易主体参与市场，将央行作为市场对手方角色中解放出来；若汇改还着眼于“扩波幅”，这应是对汇改最大的误解。

如果说5月底以来至上周结束这段时间人民币汇率大幅反弹，主要有外部环境配合，因为美元指数大幅回落；但本周以来人民币汇率基本是独立走升，期间外部美元指数基本持稳；反观今年3-5月的表现，逆周期调节效果显着。

外汇交易中心市场自律机制秘书处新闻稿称，“在中间价报价模型中增加逆周期因子，主要目的是适度对冲市场情绪的顺周期波动，缓解外汇市场可能存在的‘羊群效应’。”

从运行机制上分析，引入“逆周期因子”后的新中间价定价机制，剔除购汇预期的影响，并在变化初期给予市场引导，让那些相信“逆周期因子”会发生作用的头寸能够盈利，政策信号通过交易策略和头寸方向发挥作用，最终达到化解贬值预期。

人民币汇率、CFETS指数和美指比较，请点选： tmsnrt.rs/2hQ6VOD

从5月底至本周四人民币兑美元中间价升2.9%，市场价则升逾3%；从交易走势看，此前的贬值预期基本消化，未来更多的会变成升值预期；另外据交易员反馈，本周很多时候购汇端的流动性匮乏，这也可从侧面佐证市场的购汇需求相比结汇需求已处于下风。

如果结汇需求持续占上风，那么此前针对购汇需求占上风的举措就需做出相应变化，例如此前采取的鼓励结汇的优惠措施，以及针对购汇端征收20%的远期购汇风险准备金也应适时考虑放松或者取消，目的也很简单，尽力减少行政措施对市场的影响。

可以参考的指标包括，远期结汇持续高于远期购汇且数额逐渐扩大，客盘结售汇逆差连续数月转为顺差，结汇意愿持续高于购汇意愿等，均可判断为结汇需求占上风；另外还观察央行口径外汇占款持续转正，也可以认为监管层在稳定或者控制汇率升值幅度所做的努力。

当然这些月度指标相对滞后，更高频的指标可以观察市场价和中间价的是否存在持续偏离情况，在贬值预期较强的时候，中间价大部分时间都低于市场价，转为升值预期之后，中间价应大部分时间都高于市场价。

远期结售汇、结售汇示意图，请点选：tmsnrt.rs/2fwQ7et

还有如果人民币走势和国际市场脱轨，持续走出独立行情，也可以作为人民币强势的判断。回顾汇改这两年来人民币和国际美元走势，最为明显的特征是人民币兑美元在2015年12月、2016年3-4月、2017年1-5月、包括本周，基本上是人民币对国际美元要么无感，要么自己独立升贬，这些都可视为信号。

当然如果上述微调举措都实施完毕，结汇需求仍占上风，估计就需要将升值定义为顺周期，这时候应该将升值预期用“逆周期因子”给过滤出去；周四人民币兑美元中间价低市场价近300点，但仍维持当前定价规则，至于监管层是否会提前启动对升值预期的过滤，还不好判断。

人民币汇率预测与实际偏离，请点选：tmsnrt.rs/2hQ9LmN

**CFETS指数或转升**

就在人民币兑美元快速升值的时候，人民币汇率三个篮子指数也出现快速上行，其中人民币汇率CFETS指数四个交易日升值1%，周四劲升0.51%报93.76，创下五个月新高。由于人民币兑美元汇率弹性明显不及国际美元，所以正常情况下，CFETS指数和国际美元整体保持同方向，本身并不具备稳定的条件。

当然新定价机制引入“逆周期因子”之后，人民币汇率弹性明显上升，汇率指数的波动斜率可能下降。

从有完整数据的2016年至今观察发现，CFETS表现较为稳定的2016年7月至12月以及2017年6-7月，这段时间要么美元表现平稳，美元兑人民币也相对平稳，要么人民币兑美元和美元指数按照一定比例推进，这段时间内CFETS指数会显得比较稳定。

但如果美元指数和人民币兑美元走势明显偏离，那么人民币CFETS指数就会出现连续下跌（2016年1-7月、2017年1-5月）或者快速反弹（2016年7-8月、2017年5月底6月初、本周），当然由于这两年大部分时间处于贬值预期中，所以很多时候CFETS连续走弱，被解读指数易跌难升。

接下来如果转为升值预期，则会出现美指平稳而人民币持续偏强，或者美指转强而人民币稳定，那么后续CFETS指数也是大概率偏强，直至监管层启动对升值方向的“逆周期因子”过滤。

**交易主体结构集中困境**

此前两年存在的持续贬值压力，以及监管对购汇端一系列配套政策出台，还有一个关键问题是，市场交易主体结构单一，缺乏除了央行之外的对手方，使得央行不得不承担最后交易对手的责任，监管层为缓解压力，采取一系列限制购汇的举措在所难免。

截止本周四，中国外汇交易中心公布的银行间参与即期外汇交易的会员有606家，远期和外汇掉期会员均为171家，货币掉期会员142家，外汇期权会员99家，这里面大部分是商业银行和类央行机构，银行间市场很容易形成同向交易，导致交易对手缺乏，最后央行不得不作为对手方来实现市场平稳运行。

专家也建议下一步应继续开放银行间外汇交易市场，积极引进不同需求的交易主体，有利交易活跃、促进市场预期多元化、提高市场定价效率等等。

另外从更大的角度看，实需原则也会助长助跌外汇走势；企业在汇率升值时倾向提前结汇延迟购汇，汇率贬值时提前购汇延迟结汇，会变相放大单边升值和贬值预期，并限制外汇市场交易规模，限制外汇衍生品市场的发展。但估计这应是较为中期的汇改目标，短期内要放松实需原则可能性并不大。

在汇改两周年之际，市场传的最多的汇改竟是扩大人民币汇率双向波动区间，而中间价定价机制改革早已进入深水区，而目前2%波动区间已完全足够用，继续扩大波幅或空有改革名义，对提升汇率弹性，对“保持人民币在国际货币体系中的稳定地位”没有任何益助。

继续推升汇率弹性，适度平衡结汇和购汇端的行政措施，继续引进多元化的交易主体， 继续扩大外汇市场的对外开放程度，以上哪一个选项都比扩波幅要好。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

交银 7,800.0 2

汇丰 6,773.5 20

东方汇理 4,190.0 15

渣打 2,974.2 16

招银 1,250.0 1

总计 30,740.0 80

**本周市场动态**

--中国外汇：汇率政策关键是在情景分析、压力测试基础上做好应对预案--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文指出，政策公信力是汇率维稳成功的关键。只有当市场预期趋稳，跨境资本有序流动，才能最终实现市场和政府的双赢。汇率政策关键是要在情景分析、压力测试基础上，做好应对预案，从最坏处打算、争取最好的结果。

--周四公布的一项路透调查显示，过去两周，由于美元仍显疲弱，而且多数区域股市继续上涨，投资者已加码押注新兴亚币将进一步上涨。而人民币多仓升至近三年最高水准。

--港交所(0388.HK)周三称，决定于今年12月合约到期后暂停国债期货试点计划，明年视乎监管框架的发展，考虑适时推出新的人民币利率产品。

--国际会计和谘询公司安永与中国并购公会周四联合发布《中国走出去》第六期报告指出，中国企业海外投资回归理性，目前最大难题在于寻找优质项目，而非资金出境问题。

--中国兴业银行首席经济学家鲁政委指出，中国目前的金融体系总体较为封闭，要想成为金融大国，金融开放特别是资本项目的开放是必要条件，这应该成为下一步择机推进的重中之重。（完）