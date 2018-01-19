人民币综述：跨境资本宏观审慎严监管适度松绑的窗口已临近

作者/李文科

路透北京1月19日 - 2018年初人民币兑美元汇率扬眉吐气，掀起一波凌厉的涨势，与此同时，跨境资本流动形势明显好转，尽管此次人民币劲扬的主动力源于弱势美指，但汇率稳定预期或推动中国跨境资本的宏观审慎严监管举措有所放松。

未来美联储加息、缩表预期仍在，但美欧日等发达经济体经济同步回暖，货币政策由分化转为一致，美元指数上涨基础弱化，人民币兑美元稳中走升预期得以强化，再加上外汇储备连续11个月上涨，均有助于之前一度有所放缓的人民币国际化再次腾飞。

“人民币这轮上涨可能会让‘扩流入限流出’的严监管措施适当放松。”中国社科院世界经政所国际投资研究室主任张明指出。

毫无疑问，中国基本面好转是跨境资本宏观审慎严监管政策可能适度松绑的有力支撑，中国去年GDP增长6.9%平稳收官，外管局新闻发言人兼国际收支司司长王春英在发布会也指出，2017年是中国跨境资本流动从净流出转向基本平衡的转折之年，而国内外市场环境也推动中国外汇供求转向基本平衡。

王春英并强调，2018年中国跨境资本流动有望延续平稳运行格局，美联储货币政策正常化等外部因素的影响在逐步减弱。

另一方面，人民币贬值预期基本扭转，市场普遍预期中期人民币将稳中有升，而基本稳定的汇率是政策可能放松的前提。尽管人民币兑美元汇率2018年初涨势如虹，但纵观人民币一篮子，CFETS人民币汇率指数基本在95左右小幅波动，按照当前的人民币汇率形成机制主要是参考一篮子货币来衡量，那么人民币汇率可以说是基本稳定。

中国银行国际金融金融研究所研究员王有鑫也指出，CFETS人民币汇率指数走势基本稳定，但一篮子货币基本都是低息货币，如果人民币持续升值，做多人民币不仅可获得汇兑收益，还可以获得利差。当前离岸市场做多人民币的套利交易增加，也是支撑人民币走强的一个原因。

不仅仅是跨境资本宏观审慎严监管政策的适度松绑，法国巴黎银行研究报告也指出，人民币外汇市场有进一步扩大的空间，并预计今年将会推出更多的开放措施，中国监管部门可能会重新在外汇市场上纳入新的非银金融机构，这将使市场更加多元化并趋于均衡。

报告并指出，中国债券也或将纳入全球债券指数，从而带来更多的对冲需求，也期待通过“合格境内机构投资者”（QDII）计划批准新的额度。近两年没有新的资金通过QDII流出，但随着资本账户管制的放松，QDII计划也可能恢复正常运作。

人民币兑美元CNY=CFXS在去年全年升值6.7%的基础上，今年仅不足20天，就升值1.35%，2017年全年经济增速总体超预期加上美指弱势，推动本周四收盘报6.4255，创逾两年新高，而根据路透测算CFETS人民币汇率指数年内基本维稳在95左右。

**国际化再启航**

在政策松绑的同时，人民币国际化可能会成为今年推动的重点。2009年至今人民币国际化获得了巨大的进步，但在2014年人民币汇率面临贬值压力以来，国际化进程亦受阻，尤其是跨境资金流动管理趋严之后，离岸人民币资金池持续缩水。

“人民币汇率稳定上涨将有助于人民币国际化再次腾飞，…今年人民币国际化会是推动重点。”王有鑫指出。

从过去两年发展历程中可以看到，随着人民币汇率贬值，人民币在涉外收付中的使用比例降低，在国际支付货币中的排名和比重也在降低，点心债发行遇冷。

而随着人民币汇率再次企稳回升，进入稳定或偏强周期，人民币国际化将再次快速发展，包括人民币在国际贸易和投资中的使用，包括人民币债券发行，人民币在储备货币中的占比都会有明显起色。 王有鑫强调，今年再次启航的人民币国际化的主体可能还是贸易，但多了直接投资，尤其是一带一路项目下的合作，且个人项下也开了口子，会有更多利好。

的确，除了偏强的人民币走势，中国央行稍早发布进一步完善人民币跨境业务新政将会扩大人民币投资、投资和金融交易、以及储备中人民币的结算和支付占比。

中南财经大学产业升级与区域金融协作创新中心研究员李虹含称，央行新政有助于推动人民币境外结算，而跨境贸易人民币结算也将推动人民币作为国内外企业、其他国家央行外汇储备的重要资产，可以说此举创造了人民币国际化的历史机遇。

一位接近央行的人士亦强调，实际上，央行新规实际上纠正了人民币之前在跨境业务中的歧视性地位，但“也没完全纠正，但走了一大步。”

而除了德法以外，最近又有一批欧洲国家央行包括西班牙央行、比利时央行以及斯洛伐克央行都披露了在外汇储备中持有人民币资产的计划，凸显出人民币已跻身世界主要储备货币之列。欧洲央行去年卖出了价值5亿欧元的美元储备，转投人民币资产，显示其对人民币的信心，且可能鼓励其它央行效仿。

以下为汤森路透IFR整理的2018年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

渣打 796.1 2

中信里昂 296.1 1

三菱日联 296.1 1

东方汇理 150.0 1

总计 1,538.2 3

**本周市场动态**

--稍早中国央行发布进一步完善人民币跨境业务政策、促进贸易投资便利化的通知指出，凡依法可以使用外汇结算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算，且银行可在展业三原则基础上为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务；并将开展碳排放权交易人民币跨境结算业务，并便利境外投资者以人民币进行直接投资、便利企业境外募集人民币资金汇入境内使用。

--法国央行周一表示，已经持有一些人民币外汇储备，几个小时前德国央行表示，计划以人民币资产的形式持有一部分外汇储备。

--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周一在香港表示，该行已经决定将人民币纳入外汇储备。

--中国人民银行副行长殷勇稍早在金融四十人论坛举办的第二届金家岭财富管理论坛上表示，综合中国经济地位与人民币目前使用状况的差异，考虑到市场对扩大人民币国际使用的巨大需求以及“一带一路”倡议为人民币国际化提供的重要战略机遇，可以得出一个结论，即人民币的国际使用还有巨大的发展空间。（完）