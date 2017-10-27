人民币综述：十九大后中国对外开放短期料延续“宽进严出”（更新版）

(新增点心债承销银行排名)

资料图片：2016年1月，百元面值的人民币纸币和美元现钞。REUTERS/Jason Lee

作者 孙琦子

路透北京10月27日 - 中共十九大报告明确提出“形成全面对外开放的新格局”。分析人士认为，尽管报告强调“坚持引进来和走出去并重”，但在当前形势下，开放中国市场吸引外资流入仍将是重点；而对外投资和资本流出的渠道，短期则料很难有放开甚至拓宽的迹象。

尽管今年以来中国外汇供需形势已明显好转，外汇储备连续数月增加，结售汇和央行外汇占款也在时隔两年后转正，但监管层对“走出去”的态度依然慎之又慎。随着年中对几家重点企业海外投资的排查和处理，中国企业对外投资再受挫折。

“现在中国企业海外投资面临很大的不确定性，国内的审批过程依然非常谨慎，通过的案例极少，也导致境外卖方对中国投资者的看法更加消极，整个环境有点‘内外交困’的感觉。”专门从事跨境并购的年利达律师事务所中国区管理合伙人方健称。

他指出，今年夏天以来对企业海外投资的监管措施更加明确，符合指导目录行业的对外投资还可以继续推进，但涉及其它产业的投资审批就面临很大的不确定性。这对境外卖方来说影响很大，通常情况下如果有其它对手方，他们大都会放弃中国投资者。

而没有其它买方的情况下，境外卖方对中国企业要求也非常高，要求中国企业承担监管风险，并承担较高的分手费。同时，在融资方面，以前境外卖方需要中国公司提供银行承诺书，现在还需要提供银行的贷款协议；有的融资方做好了贷款协议后还被要求在境外找实体担保，这无疑增加了每项交易的成本和不确定性。

“今年以来都是这样。而且夏天以来有些达成意向或者签了协议的一些企业突然不让做了，造成更大的恐慌，加剧了卖方的担忧。”他称。

中国国家发改委等部委8月发布通知称，将进一步引导和规范境外投资方向，重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资；限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资，以及在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

**对外投资难度增加**

即便是政策鼓励的“一带一路”沿线的项目，投资的难度也在增加。

中国南方一家民营珠宝加工企业近年来经常从俄罗斯进口原材料，过去两年来进口付汇经常受阻。而当这家企业打算把俄罗斯的原料厂买下来时，各方面都已经谈妥，但在境内购汇时又遇到了新的障碍--银行要求用发票证明资金用途。

“我们把资金用途都跟银行一项项写清楚了，银行又要求我们提供每一笔资金的发票。我们交易还没进行，钱还没付，怎么提供发票？”该企业一位管理层很无奈地表示，“按说我们这还是‘一带一路’上的项目呢。”

而国资背景的企业在“一带一路”上投资的待遇虽稍好，不过在购汇付汇时也有严格的审核。

“我们是碰到往外打外汇时，说必须完善一下以前未完善的某些投资的手续，否则就不让打，延误了一点时间，其它的变化倒没有。”中地海外集团战略投资主管黄世毅称。

据方健介绍，当前中国企业海外投资也就是“一带一路”基础设施基本是畅通的，高科技企业也不是不可能，在欧洲影响不是那么大的项目也还是能够做的。还是以国企为主，私营企业比较少。

“审查的流程谈不上简化，上半年监管机构不愿意动，现在按照指导意见监管层也在往前推进。从今年年初开始，没有中央通过，基本动不了。”他说。

商务部上周公布，前三季度中国境内投资者共对全球154个国家和地区的5,159家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资（ODI）780.3亿美元，同比下降41.9%。其中对“一带一路”沿线的57个国家有新增投资，合计96亿美元，占同期总额的12.3%，比去年同期增加4个百分点。

**鼓励流入限制流出**

瑞银中国大中华区首席经济学家汪涛在报告中指出，可以期待中国资本市场渐进开放，但预计近期中国资本管制措施将继续维持，而人民币汇率形成机制上也不会有立刻的改变。

“从大的趋势上来看，对外开放这个大方向不会改变，实际操作上肯定不会一刀切。”华融证券首席经济学家伍戈亦表示，“如果汇率压力没那么大，那还是会继续输出，如果短期资本流出压力大了那肯定会灵活调整。”

他并称，当前的外汇形势比较微妙，短期来看，美国利率往上走，中国经济如果要保持高增长利率可能会往下，两国利差有收窄的趋势；而买同样的东西究竟是国内便宜还是国外便宜，也是人民币汇率该不该贬值的一个关注点。“目前市场预期有点变化，资本流出的压力小一点，但是并不稳固，‘走出去’还是得慢慢走着瞧。”

“就是因为资金流出管得严，今年的汇率才能比较稳，松了就不稳了。”一中资行外汇交易主管认为，“短期内放松应该是没可能的，只有民间的外汇头寸充足，央行放开购汇才不会造成巨大的冲击。”

而鼓励流入的弦还一直绷着。据江苏某开发区招商局负责人介绍，目前省里给的吸引外商投资的指标很高，可能很难完成，周围其它城市情况也差不多，能完成年度指标的区并不多。他们甚至打算通过发美元债来完成吸引外资流入的指标。

“在引流入这方面，短期比较能取得成效的可能还是一些更技术的层面，比如金融市场某些产品、境内外法律兼容等。当然未来可做的空间很大，尤其是外资进入中国金融市场这方面。”伍戈称，“不过还有个解放思想的问题，比如外资参股金融企业的比例为什么不能在30%以上？”

央行行长周小川此前在接受媒体采访时指出，中国改革开放的进程始终伴随着外汇管制的逐步减少和汇率走向合理化，“随着一些惯性旧思维问题逐步解决，加上积极汲取其它行业、领域的成功经验，人们越来越明白，对外开放需要继续向前推进，金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以迈得更大些。”

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 13,036.5 34

交通银行 8,400.0 4

渣打 7,597.2 25

东方汇理银行 6,320.0 18

中信建投 2,625.0 2

法国巴黎银行 2,414.3 7

招商银行 1,250.0 1

**近期市场动态**

--中国央行口径外汇占款在连续下跌22个月后，9月重归回升之路，净增8.5亿元人民币。曾经流动性投放的主渠道终于不再是市场的负面扰动因素，令市场松了一口气。

--中国国家外汇管理局公布，9月银行结售汇顺差3亿美元，上月为逆差38亿美元，为2015年6月以来首次呈现顺差；1-9月银行结售汇累计逆差1,129亿美元，同比下降54%。

--中国财政部近期将在香港发行20亿美元主权债券，为时隔13年来首度，并有望无评级发行。财政部表示，此次发行美元主权债，将综合反映中国主权信用的定价水平，国际市场上成熟的专业投资者将对中国真实的主权信用状况作出客观判断。

--中国金融：协调推进金融改革，目前是推进人民币国际化有利时机--专家

中国央行参事盛松成表示，对利率和汇率市场化改革的讨论已比较充分，应协调推进各项金融改革，按照成熟一项、推进一项的原则，各项改革交替实施，互相创造条件；而人民币国际化的长期目标不可逆转，目前是推进人民币国际化的有利时机。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，9月人民币国际支付占比继续回落至1.85%，排名下滑至第六；8月国际支付占比为1.94%，排名第五。

--台湾央行公布，至9月底止台湾银行业累计人民币存款达3,128.20亿元(含可转让定 期存单)，较前月增0.88%，连续第五个月走升。（完）