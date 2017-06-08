综述：估值变动和资本外流缓和助中国外储续增 美元加息周期仍将施压

作者 孙琦子

路透北京6月7日 - 5月末中国外储已经连续四个月增加，且单月增加240亿美元，为2014年4月以来最大单月增幅。分析人士指出，非美货币升值和债券收益率上涨带来的估值变动是5月外储大增的主要原因，而跨境资本流动改善也对外储增加有所贡献，短期外储规模将趋稳。

不过他们同时指出，随着6月美联储议息会议临近，未来资本外流压力再次上升的风险依然存在。

中国央行周三公布，5月末中国外汇储备为30,535.67亿美元，环比增加240.34亿美元，为连续四个月回升，4月为增加204.45亿美元。

“5月中国跨境资金流动延续回稳向好势头，外汇供求继续处于基本平衡状态；国际金融市场出现波动，非美元货币相对美元总体升值，资产价格有所上升。这些因素综合作用，推动了中国外汇储备规模的回升。”外管局发言人在答记者问时称。

据路透测算，5月主要储备货币中的欧元、日元和英镑兑美元分别升值3.18%、升值0.70%和贬值0.45%，而当月美元指数则下跌2.15%。此外，美国、欧元区10年期国债收益率均有所下降，债券价格上升也对外储有一定贡献。假设中国外储的币种构成与全球外储类似，则5月由于汇率波动造成外储估值约增加199-218亿美元。

而资本外流进一步减轻，也是外储增加的一个重要原因。一方面人民币兑美元升值，客观上带来市场对人民币走势预期的分化，结汇有所增加，亦有助于外储回升；另一方面，外管局对购汇的管理正在变得更加严格。

5月人民币兑美元升值1.1%，创14个月来最大单月涨幅。

“感觉5月市场上结汇比购汇多一些，4月之前都是购汇多。”一中资行交易员称，“其实现在对购汇管的特别严，下面分行对1万美元以上的购汇都要严格审核，一般都说不合规。现在境外刷卡1,000元以上也要上报，各方面都在抠。”

他并称，当前外汇的管理各方面都在趋严，人民币中间价模型调整也增加了央行对汇价的掌控力，只有结汇越来越放松。

中国国家外管局上周五称，将开展银行卡境外交易信息采集工作。2017年9月1日起，境内银行卡在境外发生的提现和单笔金额1,000元以上的消费交易信息均需上报，发卡行应于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息，遇节假日不顺延。

人民币兑美元中间价模型此前再次调整，引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。分析人士认为，此举会让人民币兑美元中间价失去部分可预测性，也会降低人民币汇率弹性，预计未来人民币走势将更加稳定。

中金宏观的报告亦指出，5月中国可能有小幅外汇净流入。剔除估值效应后，5月外储变动隐含的当月外汇净流入约为60亿美元，对比4月同口径下的外汇净流出30亿美元。尽管5月在岸外汇日均交易量环比上升8.7%至268亿美元，但外汇交易的绝对水平表明外汇流出压力可控。另一方面，由于5月特有的季节性因素以及外需的持续复苏，5月贸易顺差可能明显扩大至500亿美元以上。

**未来资本外流压力仍存**

多位分析人士指出，尽管外储回升将在短期进一步稳固人民币汇率，而人民币汇率趋稳也有利于继续改善资本外流形势，但美元强周期并未结束，未来跨境资金流动的风险依然存在。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健指出，美元指数跌破97中枢价位后存在技术反弹可能，加之6月中旬美联储议息会议可能公布未来加息及缩表路径，英国大选仍存不确定性，近日卡塔尔遭多国断交等地缘政治风险加大等，都可能制约美元指数进一步下跌空间。

“6月汇率估值对外储贡献度可能有所下降，从而可能成为制约外储回升的主要因素。”刘健称。

招商银行资管部高级分析师刘东亮亦表示，预计外储上升的势头短期仍会持续，资本外流管控力度会有所放松，但考虑到美元加息周期仍将持续，因此美元强周期难言结束，未来资本外流压力再次上升的风险不能排除。

中国国家外管局周三表示，随着金融市场扩大开放的效果继续显现，将进一步巩固跨境资金流动平稳、均衡发展的基础，推动外汇储备规模趋于稳定。（完）