WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票

路透布宜诺斯艾利斯12月13日 - 世界贸易组织(WTO)两年一度的会议周三不欢而散，令人质疑该机构管理争议日趋严重的全球贸易的能力。美国在会上对WTO提出尖锐批评，而且部分成员国投了否决票。

外界从未预期齐聚在布宜诺斯艾利斯的那些部长们能就重大的贸易改革达成一致，但即使是关于电子商务和渔业补贴限制的相对较小提案亦搁浅。

“我们没有取得任何一项多边成果，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆在记者会上表示，“可悲的现实是，我们甚至未能就停止补贴非法捕鱼达成共识。”

她说，这次会议揭示了WTO磋商制度的不足之处。WTO要求所有164个成员国都须达成一致。她说，美国负有部分责任，但其他国家也阻挠了会议的进展。

“程序性藉口，某些成员国的否决票，以及愤世嫉俗的“人质劫持”，导致了今天令人深思的结果，”玛姆斯托姆补充说。

WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)也指出，WTO成员需要“深刻反思”未来的道路，并意识到他们不能得到他们想要的一切。

WTO发言人Ken Rockwell对记者表示，在没有达成任何协议之后，贸易部长们专注于WTO的会后工作计划，例如提高市场效率和遏制工业产能过剩。

在全体成员未能达成更广泛协议之后，包括美国、欧盟、日本和巴西在内的约70个成员国承诺，继续推进电子商务规则的谈判。中国，印度，越南和印尼没有参加这项承诺。

美国贸易代表莱特希泽在会议开始时就尖锐地批评了世贸组织。这个有23年历史的贸易机构要求，达成任何协议，都需所有164个成员国一致通过。

莱特希泽周一表示，在当前很多规则没被遵守时，不可能磋商新的规则；世贸组织正在失去焦点，变得过于侧重贸易诉讼。

这次召开的是世贸组织第11届部长级会议(MC11)，能否发表一份敷衍性的联合部长声明，也存在疑问。(完)