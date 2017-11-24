武汉邮科院与电信科学技术研究院正筹划重组 报导称料是合并

路透上海11月24日 - 中国烽火通信(600498.SS)等武汉邮电科学研究院旗下上市公司周五公告称，武汉邮科院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜，但该重组与公司没有关系，不涉及公司的重大资产重组，亦不会影响公司的正常生产经营活动，国资委仍是公司实际控制人。

上海证券报引述接受采访的公司人士表示，两家同属电子信息产业的央企筹划重组应是合并。对此，外界已有一定预期。

同日发布公告的还有光讯科技(002281.SZ)、长江通信(600345.SS)和理工光科(300557.SZ)。重组另一方电信科研院旗下的上市公司--大唐电信(600198.SS)和高鸿股份(000851.SZ)日前也公告称，控股股东正在筹划重组事宜。

上证报报导称，武汉邮电科学研究院(烽火科技集团)是中国光通信发源地，也是主要信息通信领域产品和综合解决方案提供商，集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体。

电信科研院即大唐电信科技产业集团，是一家专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技中央企业，拥有无线移动通信、集成电路设计与制造、特种通信等三大产业，已成为TD-SCDMA市场主流供应商。

近年来，央企兼并重组潮流渐起，具体包括中国国电集团与神华集团重组成立国家能源投资集团，宝钢和武钢合并为宝武集团等。

烽火通信周四收报32.44元人民币，光讯科技、长江通信和理工光科同日分别收在30.70元、28.73元和39.15元。(完)