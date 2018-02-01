富士胶片将以61亿美元收购施乐 以扩大规模并节省成本

路透1月31日 - 日本富士胶片(富士软片,Fujifilm)(4901.T)将以61亿美元收购施乐(全录,Xerox)(XRX.N)，在办公打印设备需求下降之际，将施乐并入现有合资企业富士施乐(富士全录，Fuji Xerox)，以扩大规模并削减成本。

这一并购案是在周三对外宣布的。施乐一直面临着寻找新成长动力源的压力，因办公打印设备需求下降，使其很难重振传统业务。富士胶片也在努力优化复印机业务，把更多的业务重心放在了文件解决方案服务方面。

两家公司称，对研发、采购和其他业务的整合，将使富士施乐在2022年前至少总共节约17亿美元成本。

富士胶片目前持有合资企业富士施乐的75%权益，该合资企业已有逾50年的历史，在亚太地区销售复印产品和服务。

两家公司称，富士施乐将用银行贷款以约61亿美元的价格从富士胶片手中买回这些权益。富士胶片将拿这笔钱去收购施乐50.1%的股权。他们补充称，该交易将在7-8月左右完成。

合并后的公司将保留富士施乐的名称，并成为富士胶片的一个子公司，公司的两个总部分别设在美国和日本，上市地点在纽约。新公司将由施乐执行长Jeff Jacobson领导，而富士胶片会长兼执行长古森重隆将担任董事长。

合资公司占富士胶片近一半的营业收入和营业利润。

两家公司都面临复印产品销售放缓的问题，因为企业越来越多地采用无纸办公。富士胶片周三公布，第三季度包括富士施乐在内的文件解决方案业务营业利润下滑29.4%，表现逊于影像和信息部门。整体而言，该公司当季营业利润增长3.4%。

施乐第四季持续经营业务净亏1.96亿美元，主要因为美国新税法产生的4亿美元一次性费用，但也反映出办公室打印的持续减少。

作为重组措施的一部分，富士胶片称，将在富士施乐亚太区裁员1万人，相当于该合资公司员工总数的逾五分之一。

富士胶片股价周四早盘上涨12.58%，施乐股价昨晚在纽约收涨4.44%。(完)