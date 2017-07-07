习近平称要维护多边贸易体制 推动主要经济体宏观经济政策协调

路透北京7月7日 - 中国国家主席习近平周五指出，金砖国家要发扬开放包容、合作共赢的伙伴精神，加强团结合作，维护共同利益，谋求联动发展。要毫不动摇构建开放型世界经济，维护多边贸易体制，推动经济全球化向开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，让全体人民分享经济增长和经济全球化的成果。

新华社周五援引他在金砖国家领导人非正式会晤时讲话称，要毫不动摇奉行多边主义，共同推动各方以政治和和平方式解决地区冲突和争端，努力实现各国和平共处、合作共赢，倡导国际社会充分利用联合国等多边机制，共商国际规则，共建伙伴关系，共同应对各种全球性挑战。

“当前，世界经济出现一些积极迹象，金砖国家发展前景普遍向好，令人振奋；同时，也出现一些需要金砖国家密切关注、妥善应对的挑战。”习近平说。

他表示，要毫不动摇加强全球经济治理，共同巩固二十国集团作为国际经济合作主要论坛的地位，推动主要经济体加强宏观经济政策协调，落实好二十国集团领导人杭州峰会及历届峰会共识，为新兴市场国家和发展中国家创造良好发展环境。

他强调，要毫不动摇推动共同发展，推动二十国集团落实杭州峰会有关2030年可持续发展议程的行动计划以及支持非洲和最不发达国家工业化的倡议，带动国际社会向广大发展中国家特别是非洲国家提供支持，帮助他们提高发展能力，力争实现跨越式发展。

南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席出席了本次非正式会晤。金砖国家领导人会晤两个月后将在中国厦门举行。目前，会晤各项筹备工作进展顺利。（完）