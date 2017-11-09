习近平称中美经贸合作空间巨大 愿积极扩大从美进口能源和农产品

路透北京11月9日 - 中国国家主席习近平周四表示，中国经济持续向好有基础、有条件、有动力；中美经济互补性远大于竞争性，经贸合作空间巨大，中国愿积极扩大从美国进口能源和农产品，深化服务贸易合作，也希望美方加大对华民用技术产品出口。

新华社援引他在人民大会堂同来中国进行国事访问的美国总统特朗普共同出席中美企业家对话会闭幕式并致辞称，中国坚持改革开放的前景是明确的。只有改革开放才能发展中国，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

“我们将深化供给侧结构性改革，在市场、财税、金融、投资和融资、国有企业等领域集中推出力度大、措施实的改革方案。”习近平称，当前中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中国经济结构正在不断优化。

他并强调，对外开放是中国的基本国策。将按照中共十九大作出的战略部署，推动形成全面开放新格局，包括美国企业在内的外资企业在华经营环境也将更加开放、透明和规范。

习近平指出，中美拓展经贸合作的前景是广阔的。作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美经济互补性远大于竞争性。中国将继续鼓励中国企业积极赴美投资，也欢迎美国企业、金融机构积极参与“一带一路”有关合作项目。

他还提到，随着中美经贸合作快速增长，两国难免会出现一些摩擦。双方要本着平等互利、互谅互让精神，通过对话协商妥善处理。

特朗普表示，美中是十分紧密的合作伙伴，在经济、安全等领域拥有广泛共识，美中扩大合作有利于两国各自发展。美方愿同中方继续加强经贸领域互利合作，加强能源等领域合作，促进两国繁荣，妥善解决两国经贸关系中的问题。

周三下午，中国国务院副总理汪洋和美国商务部长罗斯举行会谈，并见证了两国企业19项商业协议的签约，涉及能源化工、农产品、飞机及组件、生命科学、环保设备、智慧城市等广泛的领域，合计金额达到82亿美元。

美国总统特朗普于11月8日至10日对中国进行国事访问，两国领导人将就中美关系和共同关心的重大国际与地区问题深入交换意见。

习近平周四稍早与特朗普会谈时表示，对于中美两国来说，合作是唯一的选择；中美要加强在朝鲜半岛、阿富汗等重要国际问题上的合作。（完）