焦点：小米扮先锋 香港IPO市场冀望重量级中国科技股接力登场

路透香港12月28日 - 香港投行人士预期未来两年将有一连串中国科技企业的大型首次公开发行(IPO)涌入，总市值将达到5,000亿美元之谱，与创下香港10年来股权融资活动最低纪录的2017年形成强烈对比。

资料图片：2016年5月，中国北京，小米新品发布会上的企业标识。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

如果投行人士的预期成真，香港在科技股IPO市场将挑战纽约的龙头地位。纽约一向是全球最热门新经济企业的IPO重镇，也是与香港竞争全球IPO市场冠军的最大对手。

在2017年尾段一波科技股上市热潮的鼓舞下，从智能手机厂商小米，到财富管理平台业者陆金所，都在考虑明年前往香港进行数十亿美元的IPO。

投行人士估计，小米IPO对公司的估值可能高达1,000亿美元，陆金所在最近一轮融资中的估值为185亿美元。

“外界预期，未来几年光是可能公开上市的中国科技企业市值大概就在5,000亿美元以上，”瑞士信贷的股权资本市场承销负责人Tucker Highfield称。

部分企业仍会前往纽约上市，纽约股市接受双重股权结构，这对许多科技企业很有吸引力。中国电子商务网站美团点评预料将选择在纽约上市，可能筹资30亿美元。

但香港想要重现魅力，本月香港交易所宣布，拟拓宽现行上市制度，将容许尚未盈利的生物科技及不同投票权架构的新兴及创新产业在主板上市，以确保香港市场维持竞争力。

香港在过去10年里有四年夺得全球最大股权资本融资中心的宝座。

汤森路透数据显示，香港在2017年筹得328亿美元股权资本，为2008年以来最低，当时全球金融危机导致融资干涸。

其中IPO占109亿美元，只有2016年水平的一半多点。这样一来，香港2017年在全球排行榜上仅居第四，落后于纽约证交所(NYSE)，上海证交所，以及印度国家证券交易所。

**投资者分心**

银行人士和投资者称，美国股市指标股指今年上半年频创收盘纪录新高，走势耀眼夺目，让全球投资者忽视了亚洲新兴股市甚至更强劲的涨幅。

恒生指数.HSI年内累计上扬35%，创2009年以来最佳表现。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨逾32%。

香港也赶上了一些大型企业上市的时机，比如中国铁塔股份有限公司，IPO最高目标规模为100亿美元，之前预期在2017年进行，但现在看来要到2018年初才能上市了。

刺激当前乐观情绪的是近期一系列热门科技股的上市。阅文集团(0772.HK)11月上市融资了11亿美元，首日挂牌涨逾80%，创今年全球大型IPO中最大的首日涨幅。

“要上市的企业还很多，”高盛除日本以外亚洲金融集团主管Aaron Arth称。

“许多融资规模较大的企业将上市，它们因强大的商业模式且涉及中国市场而获得支撑，而且目前正值人们将资金重新配置到该地区之际，”Arth补充称。

今年亚太地区的股权融资规模下跌2%至2,363亿美元，为2013年以来最低，因上市集团的额外股票销售下降14%。

摩根士丹利(MS.N)、瑞银(UBSG.S)和高盛(GS.N)领衔本地区股票承销前三甲，分别承销了136亿美元、124亿美元和123亿美元股票交易。中信证券(600030.SS)和花旗集团(C.N)也位居前五名之列。(完)