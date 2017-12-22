独家：中国智能手机厂商小米2017年营收将超目标--消息

路透香港12月22日 - 据消息人士称，中国智能手机生产商小米对银行业人士称，全年收入将比目标高出多达18%。这标志着公司因为近几年销售下滑而进行业务整顿后，情况已大为好转。

资料图片：2016年5月，中国北京，小米新品发布活动上的公司标识。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

小米一直在听取银行方面有关首次公开发行(IPO)的情况介绍，该公司可能创下明年规模最大一宗科技公司IPO。基于公司预估的170-180亿美元营收，银行方面认为2017年小米净利至少为10亿美元。预计2018年净利将达到约20亿美元。

熟悉相关讨论的消息人士称，上述计算考虑了公司方提供的营运成本数据。消息人士要求匿名，因为相关信息并不公开。

银行人士和分析师预计，2019年小米利润将继续大幅增长，一位消息人士称，这将使小米1,000亿美元的IPO估值看起来“颇为合理”。

小米的一位发言人证实，公司全年营收已经突破约150亿美元的目标，但没有就IPO相关事宜或公司财务状况置评。小米可能很快将指定IPO主承销商。

她表示，该公司从未对外披露任何净利和增长数据预估，也不会回应不负责任的臆测和传言。

小米在2014年的一轮融资中被估值为460亿美元，短暂坐上全球最有价值初创公司的宝座。该公司销售在随后两年中出现停滞，因为其在海外市场扩张过快，而且在国内受到华为、Vivo和Oppo等对手的冲击。

小米已将业务范围扩展至配件和家电销售。根据国际数据资讯(IDC)的资料，小米在今年第三季取代苹果(AAPL.O)成为中国第四大智能手机厂商。

“现在是他们(小米)上市的好时机，因为眼下正是他们风生水起的时候，”IDC资深客户研究经理Kiranjeer Kaur说。

“如果他们能获得不错的估值，那就是现在了，”Kaur说。不过她警告称，小米需把注意力放在留住顾客上。

“小米将需确保用户会把较低端的小米产品升级为较高端小米产品，而不是转向其他品牌，”她补充称。(完)