专访：小米将在印度扩大实体商店网络 以与三星相抗衡

路透孟买1月19日 - 中国小米计划扩大其印度商店网络，因其企图在智能手机市傲视群雄，韩国三星(005930.KS)在该市场独占鳌头已逾五年。

在小米进军印度三年多一点的时间，其廉价、高规格手机协助小米在这个仅次于中国的第二大市场成为三星旗鼓相当的对手。

“如果把2017年和2018年合起来看，我们的策略最大的转变是在把重心放在实体店面上，”小米印度常务总监Manu Kumar Jain在路透专访中表示。

小米在5月成立首家米家，一家苹果(AAPL.O)商店风格的销售和体验中心，如今在印度这类卖场已有17家。

Jain称，小米计划到2019年中在印度开设100家小米之家商店，并增加优选合作伙伴商店数量，现在这些计划都超前推进。

为了扩大印度用户群，小米努力在在线销售以外强化销售网络。印度12亿移动手机用户中约有三分之一使用智能手机。该公司在线销售占其当地营收的约70%。

小米在印度的经营策略迄今还仰赖在印度本土电商业者Flipkart和美国科技巨头亚马逊(AMZN.O)印度分支的限时抢购，这种策略帮助小米省下了昂贵的营销支出并抢占了市场份额。

Jain称，小米2018年将推出六到八款新型智能手机，涵盖各主要价格区间。他未提供该公司的财务数据。

去年，小米推出八款智能手机，售价介于4,999印度卢比(78美元)至32,999印度卢比(516美元)之间。相比之下，三星在印度推出逾40款智能手机。

小米还计划2018年至少发布一到两个新的智能产品。Jain说，小米已经在印度销售空气净化器和健身手环，未来可能还进入电视、净水器、摩托车和电饭煲市场。(完)