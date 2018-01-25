小米在印度市场喷喷香 第四季销售制霸挤下三星

路透孟买1月25日 - 两家科技研究机构的数据显示，2017年第四季中国小米智能手机在印度的销售量称霸，三星电子(005930.KS)六年来首度王位不保。

Counterpoint Research的Tarun Pathak表示，小米一系列定价较高的高规格手机与市场扩张策略，让小米在印度跃居销售榜首。印度智能手机市场为全球第二大，仅次于中国。

小米迄今在印度的策略是通过印度本地电商业者Flipkart与美国亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)的印度官网进行限时抢购，这种方式可以不必花大钱进行市场行销，就能有效抢占市场份额。

依据Counterpoint，以出货量计算，第四季小米智能手机在印度市场的占比达25%，高于三星的23%，之后依序为联想(0992.HK)、Oppo与Vivo，各占6%左右的市场份额。

不过根据Counterpoint，若以全年计算，三星仍是销售之王，因2017上半年三星的销售远高于小米。

研究机构Canalys则表示，小米第四季智能手机出货量820万支，三星为730万支。

“诸多因素促进了小米的成长，但目前成就的主因在于给予印度分公司以自主权，让它以当地的方式营运，”Canalys分析师Ishan Dutt表示。

Canalys估计小米在印度市场的份额达27%，三星为25%。(完)