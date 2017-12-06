独家：小米邀请银行递交2018年为其安排IPO的标书--消息（更新版）

(新增估值预估、引语和背景信息)

路透香港12月6日 - 消息人士告诉路透，中国智能手机生产商--小米已经邀请银行下周五递交2018年为该公司安排首次公开发行(IPO)的标书。

在2014年其营收增长停滞之前的一次融资中，小米的估值为460亿美元。今年该公司的业绩表现出色，最近对其估值上升的预期升温。

其中一位消息人士称，小米上市可能是明年科技公司最大的一宗IPO。

“规模非常大，”另一名消息人士称，估值达到1,000亿美元“也不疯狂”。

据一位接近小米公司的人士称，2014年6月底时小米的估值短暂达到约550亿美元。

但两位了解小米的磋商的人士称，根据预期营收，小米的估值要高得多。

小米并未立即回应置评请求。

这家高性价比智能手机制造商2016年的销售曾停滞，因该公司试图拓展国际版图，在此同时面临国内对手华为、Vivo及Oppo的激烈竞争。

当时小米自巴西及印尼等多个海外市场撤退，但今年已经在许多个国家启动或重新启动销售，其中包括印尼、越南、俄罗斯、阿联酋及乌克兰等等。

根据研究机构Canalys，小米已经挤下苹果(AAPL.O)，成为中国智能手机销量第四大厂商，有部分是因为公司将焦点放在线下实体店面。

**日程紧锣密鼓**

小米宣布上市计划之前，中国已有多家科技和金融科技企业在最近几个月里成功IPO。

2018年的上市日程已经紧锣密鼓，线上本地生活服务集团美团-点评和财富管理平台--陆金所预计都将上市。美团-点评的估值达300亿美元，陆金所截止最新一轮融资时的估值为185亿美元。

小米创始人雷军曾说过，公司2025年之前不会上市，但据消息人士称，股市牛市和小米公司财报向好，都加快了IPO计划进程。

消息人士称，预计小米会选择香港或美国为上市地点。因事涉机密，消息人士要求匿名。

小米11月初在西班牙启动销售，首次涉足西欧市场。在此前全球业务停下脚步之后，小米现在加速推动进入欧洲和美国周边的其它发达市场。(完)