小米已委聘保荐人 在香港IPO可能性最大--消息（更新版）

(更改消息来源，增加小米IPO保荐银行的细节)

路透香港1月15日 - 知情消息人士称，小米已聘请中信里昂证券、摩根士丹利和高盛为其首次公开发行(IPO)的保荐人。小米估值可能高达1,000亿美元。

汤森路透旗下的国际金融评论(IFR)周一报导，小米IPO有可能是2018年全球最大的科技股上市，预计在今年下半年进行。

另一消息人士对路透称，小米另外还委聘瑞士信贷和德意志银行参与IPO。不过该消息人士补充道，尚未决定让这些跨国银行承担什么角色，而且还没有中资银行获得正式委聘。

小米一发言人未予置评。IFR最先发布关于小米IPO保荐人的报导。

小米上月对银行业人士称，2017年收入将比目标高出多达18%。这标志着公司因为近几年销售下滑而进行业务整顿后，情况已大为好转。

银行界人士预计，随着反弹持续，小米2018年获利有望大幅增加。银行家已告知小米其IPO估值达到1,000亿美元是可能的。

根据IFR，小米在稍后的程序中将增加更多银行参与IPO。IFR报导称，预计瑞士信贷、德意志银行、摩根大通及两家中资银行将可获得同意，担任联席全球协调人。

消息人士说，小米最有可能选择在香港挂牌，势将成为香港今年最受期待的中国科技业IPO案。其他预期中的重量级IPO还包括中国平安保险集团(2318.HK)旗下的陆金所。(完)