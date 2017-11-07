小米进军西班牙 重启全球业务雄心

路透北京11月7日 - 中国智能手机制造商小米XTC.UL周二在西班牙启动销售；这是小米首次涉足西欧市场。在此前全球业务停下脚步之后，小米现在加速推动进入欧洲和美国周边的其它发达市场。

小米将从周三起先在西班牙销售定价为229欧元(265.85美元)的旗舰Mi A1智能手机，以及电动滑板车、空气净化器和咖啡机等网络互联产品。

小米负责全球业务的高级副总裁王翔在销售启动之前告诉路透，小米非常希望成长为一家全球性企业、而不仅仅是一家中国企业、不仅仅在发展中国家运营，(在西班牙启动销售)就是证明。

他还表示，小米希望拓展诸如西欧等发达国家市场，而这次只是踏出的第一步。

2014年，小米短暂跻身全球最具价值的初创企业之列，但之后由于国际业务扩张不当，以及来自华为、Vivo和Oppo等国内对手的激烈竞争，小米的销售在2016年陷于停滞状态。

在退出巴西和印尼等一些海外市场后，小米今年在印尼、越南、俄罗斯、阿联酋和乌克兰等十数个国家启动、或重启了销售。

王翔表示，小米现在更加专注，也有更多的资源，并称公司已经从之前失败的海外扩张案例中吸取教训，正在海外大规模雇人。

王翔今年稍早接替雨果·巴拉(Hugo Barra)负责小米的国际业务。后者离开小米加入了Facebook (FB.O)的增强现实(AR)团队。

今年7月，小米获得10亿美元贷款用于推动海外扩张，并帮助推出实体店。

小米的销售状况今年也在回升，根据研究机构Canalys，小米已超过苹果(AAPL.O)成为中国销量第四大的智能手机厂商，部分归功于聚焦线下实体店。

Canalys驻新加坡分析师Lucio Chen表示，随着国内竞争对手的崛起，小米高性价比的吸引力近年来减弱，但其线下努力如今帮助其在本土市场“东山再起”。

小米在印度市场表现强劲，按智能手机销量计在印度排名第二，仅次于三星电子(005930.KS)，并计划未来两年在全球范围内开设1,000家商店。

Canalys最新数据显示，截至去年中期，小米约有10%的智能手机销往海外。(完)