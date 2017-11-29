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中国IPO通过率降低或成常态 “堰塞湖”压力逐步缓解--新华
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2017年11月29日 / 凌晨2点07分 / 2 天前

中国IPO通过率降低或成常态 “堰塞湖”压力逐步缓解--新华

1 分钟阅读

路透北京11月29日 - 新华社周二晚间报导称，备受市场关注的新一届发审委上任以来，IPO通过率降低明显。与此同时，随着IPO常态化发行的持续，“堰塞湖”压力得到明显缓解。业内人士分析，IPO通过率降低或成常态。

报导称，另一个值得关注的现象是“堰塞湖”压力正在逐步缓解。证监会主席助理宣昌能近日表示，2017年，IPO企业从发行申请受理到完成上市，平均审核周期一年3个月左右，较之前需要3年以上的审核周期大幅缩短，直接融资效率显着提升，可预期性增强。

Wind资讯数据显示，新一届发审委10月17日上任以来，共审核了56家公司的IPO申请，33家通过，18家企业被否，5家企业的申请被暂缓表决，通过率仅为58.9%。

与今年前三季度比，在新一届发审委的把关下，IPO通过率降低了两成以上。统计显示，今年1至9月，IPO通过率为80.9%。明显降低的通过率引起了业界强烈关注。是暂时现象还是未来常态？据记者了解，严把上市公司质量关已成为监管重点，IPO通过率降低或成常态。

无锡方万投资有限公司总经理陈绍霞认为，从目前的发审趋势看，一方面，IPO的通过率降低很有可能常态化；另一方面，一些达不到上市条件的排队企业有可能知难而退，IPO“堰塞湖”压力有望进一步得到缓解。

中原证券首席经济学家袁绪亚表示，IPO申请过会率下降，审核从严，这一态势给市场强烈信号：质量把关是发审委的重要职责。而严格把握上市公司质量和入口的高标准，将从源头上为证券市场稳定健康发展创造条件，这是市场、投资者和监管部门的共同目标。（完）

发稿 李文科; 审校 杨淑祯

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