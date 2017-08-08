雄安建设投资集团有限公司正式成立 初期注册资本100亿元

路透北京8月8日 - 新华社周一晚间报导称，中国雄安建设投资集团有限公司已于7月18日正式成立，公司是经河北省政府批准成立，具有独立法人资格、自主经营、独立核算的国有独资公司，初期注册资本100亿元人民币，河北省政府为唯一股东。

该公司主要职能是创新投融资模式，多渠导引入社会资本，开展PPP项目合作，筹措新区建设资金，构建新区投融资体系；开展土地一级开发、保障性住房以及商业地产开发建设和经营；组织承担白洋淀环境综合整治和旅游资源开发经营；负责新区交通能源等基础设施、市政公用设施建设和特许经营；参股新区各类园区和重大产业项目开发建设。

公司将坚持政府主导、市场运作、企业管理的原则，按照现代企业制度和法人治理结构的要求，建立“投资、融资、开发、建设、经营”五位一体的运行模式，创新投融资机制，统筹推进新区基础设施、公共服务和生态环境建设，努力打造管理规范、决策科学、专业高效、持续发展的全国一流投融资平台。

另据国家企业信用信息公示系统官网显示，中国雄安建设投资集该公司经营范围包括以其自有资金对外投资，其仅有唯一股东即河北省人民政府，公司法人代表为张维亮。今年4月，河北省委、省政府研究决定的雄安新区筹备工作委员会，张维亮等任临时党委副书记。（完）