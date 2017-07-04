西王集团解除对齐星集团托管协议 后者资不抵债将破产重整

路透上海7月4日 - 中国西王集团有限公司周二公告，周一(3日)到期解除对齐星集团的托管协议，后者已资不抵债，下一步将进行破产重整。在托管期间内西王集团投入的资金，待齐星集团进入破产重整程序后作为共益债务优先受偿，确保西王集团资金不受损失。

刊登在上海清算所的公告称，由于托管事项时间已到期，西王集团将不再投入资金，前 期为齐星集团及其子公司的产能恢复派驻的管理人员将有序退出。齐星集团后期处置方案及重组管理方需要政府及相关人最终确定并签署协议。

西王集团表示，托管期间负责筹集资金用于托管目标的生产运行，发放职工工资及缴纳相关保险，托管期间按照基准利率支付银行利息。自托管之日至2017年7月2日，公司累计垫付营运资金、工资/社保及利息21,196.75万元人民币。上述费用将在未来重组后优先受偿。

另外，根据相关协议，西王集团对齐星集团及其10家子公司持有的部分公司股权、房屋所有权、土地使用权及车辆采取了保全措施，保全财产价值10.20亿元。上述财产保全措施已完成，西王集团有权进行追偿。

当地政府对托管事项的措施及下一步工作还包括：齐星集团进入破产重整程序后，采取多种方式解除西王集团与齐星集团、县供电公司的担保关系，支持西王集团发展。

随着产销量的不断增加和产品价格的大幅提升，以及外延并入新业务等收入的增加，营业收入及盈利水平大幅提升，西王集团自有资金能够保证自身经营现金流及托管齐星集团所需的资金投入。因此托管事项不会对生产经营造成不利影响，亦不会影响整体偿债能力。

以下为西王集团在银行间债市的相关债券明细：

债券代码 债券 债券简称 金额 期限 利率 到期日

种类 (亿元)

CN011698697=CFXS 超短融 16西王SCP005 10 九个月 4.90% 2017/07/25

CN011772004=CFXS 超短融 17西王SCP001 10 九个月 6.00% 2017/11/13

CN011772008=CFXS 超短融 17西王SCP002 10 七个月 6.00% 2017/09/17

CN041654047=CFXS 短融 16西王CP001 5 一年 5.98% 2017/08/29

CN041667014=CFXS 短融 16西王CP002 5 一年 5.98% 2017/09/06

CN041667015=CFXS 短融 16西王CP003 5 一年 5.20% 2017/10/18

CN101453002=CFXS 中票 14西王MTN001 4.6 五年 8.50% 2019/02/13

CN101554084=CFXS 中票 15西王MTN002 10 三年 7.50% 2018/11/24

CN101567001=CFXS 中票 15西王MTN001 10 三年 7.80% 2018/05/11

CN1382003=CFXS 中票 13西王MTN1 10 五年 6.60% 2018/01/10

CN1382083=CFXS 中票 13西王MTN2 8 五年 6.30% 2018/03/07

金额合计 87.6

此前有媒体称山东邹平县的齐星集团因资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，该集团主要业务为铝产品深加工、热电联产以及地产金融等。据报导，齐星集团银行方面债务超过70亿元人民币，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿。

西王集团于4月初全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹资金垫付托管期内相关债务利息。齐星集团主业为铝产品深加工、热电联产以及地产金融等。西王集团以玉米深加工和钢材加工为主业。(完)

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