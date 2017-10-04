雅虎称2013年数据窃取事件中其30亿个账户全部被黑

路透10月3日 - 雅虎周二称，2013年发生的数据窃取事件中，它的30亿个账户全部被黑，这个数字是早前估值的三倍。这是有史以来最大的数据泄露事件，并已引发了一起全国范围的诉讼。

雅虎去年12月称，2013年有逾10亿个用户账户被侵入，是其遭遇的一系列数据窃取事件中规模最大的一次，也迫使雅虎在当时降低了对威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)的资产售价。威瑞森现在是雅虎的东家。

雅虎周二称，“近期获得的新情报”显示，所有用户的账户都受到了影响。不过该公司称，调查显示被窃取的信息不包括明码显示的密码、支付卡数据或银行账户信息。

8月时，美国圣荷塞的法官Lucy Koh裁决雅虎必须面临代表逾10亿用户提起的全国诉讼，这10多亿用户称他们的个人信息在三次泄露事件中均被侵入。

“Koh法官要求我们提供更多事实支持我们知道的2013泄密事件的情况。我想我们现在掌握那些事实了，”代表部分雅虎用户的律师John Yanchunis说。

雅虎一名主管周二强调，30亿这个数字，是包括许多虽已建立，却从未使用、或仅短暂使用过的帐号。

该公司称，正寄发通知电子邮件给那些受影响的额外帐号用户。

在这之前，雅虎、威讯、网路安全公司和执法机构已经过多月调查，却未能确认2013年黑客事件的具体范围。

网路安全企业TrustedSEC LLC执行长David Kennedy表示，调查凸显出即便知道了其网络已被攻陷，但企业要赢过黑客仍相当困难。(完)