阳光城拟64.5亿元并购慧诚房地产 获北京密云别墅项目

路透上海6月14日 - 中国中型地产企业--阳光城集团股份有限公司(000671.SZ)周二晚公告称，全资子公司北京臻德房地产开发公司拟以64.5亿元人民币价格收购北京慧诚房地产100%股权及债务，从而获得慧诚公司在建的北京密云区别墅项目。

公告显示，此次价款包括以38.3亿元收购慧诚房地产100%股权并承接债务26.2亿元，阳光城以自有或自筹资金支付。阳光城通过收购慧诚公司，获得350套未售住宅、规划地上计容面积不少于27万平方米的规划以及办公和会所等设施。

公告称，本次收购目标公司的核心资产为卧龙国际山庄-君山别墅项目及君山高尔夫球场，君山高尔夫球场已于2007年建设完成。该项目为阳光城收购的体量最大的住宅用地，项目区位优异，体量较大，容积率低，将为公司提供6-8年的持续供货，为集团提供了优质的土地储备。

阳光城称，公司可充分利用项目的环境、景观资源，打造低密度高品质的别墅社区，对打造区域高标杆项目、提升阳光城品牌影响力有重要的作用。另外，本次收购符合公司高周转、快速回正现金流的运营策略，符合公司“3+1+X”（长三角、珠三角、京津冀+大福建+战略城市点）的战略方向。

阳光城周二收报5.76元，涨0.88%。（完）