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2017年6月28日 / 凌晨12点10分 / 1 个月前

美联储主席叶伦预计在“我们有生之年”不会再发生金融危机

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二称，她真的认为，至少在她有生之年不会再发生金融危机，主要归功于2007-09年危机以来银行系统的改革。

“我会说永远不会再有金融危机吗？”叶伦在伦敦一次问答活动中称。

“你知道，或许这话说的太远了，但我真的觉得我们安全得多，希望在我们有生之年不会发生危机，我觉得也不会发生，”她称。

叶伦称，如果金融服务行业自金融危机以来的改革松懈“不是好事”，敦促当时帮助控制影响的人们站出来，防止改革懈怠。

美国总统特朗普在竞选时曾表示，他将放宽银行监管。美国财政部本月稍早提议，放宽大型银行在交易业务遭到的限制。

在被问及与特朗普的关系时叶伦未予置评，但她表示，她与财长努钦有良好的工作关系。

她还重申其观点，美联储将继续循序渐进地加息。

“我们认为，尽管面临不确定性，但较长期而言，我们的目标仍应是逐步提高利率至可能仍属很低的水准，或以历史水准衡量来仍然较低的水准，”她说。

叶伦指出，美联储将“逐步且可预见的”缩减为帮助国内经济度过危机而积累的债券持仓。

在被听众问及股价估值问题时，叶伦称，“按标准指标来衡量，一些资产估值看起来有些高，但并不确定。”(完)

编译 王丽鑫/李爽 审校 戴素萍/张荻

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