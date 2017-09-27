焦点：美联储主席叶伦称应继续逐步升息 尽管通胀疲弱

2017年9月20日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在联储决策会议后的新闻发布会上讲话。REUTERS/Joshua Roberts

路透克利夫兰9月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。叶伦在讲话中承认美联储在预测其主要政策目标之一上有难度。

叶伦表示，美联储可能“错误设定了”通胀模型，“错误判断了”就业市场潜在力道以及通胀预期是否真如看上去的那么稳定等关键因素，央行官员在决定政策是需对这些可能性持开放态度。而且，近期通胀偏低可能反映的是那些会随着时间逐步消退的因素，不过仍存在不确定性，“维持货币政策不变直到通胀回升至2%，这是轻率的做法，”叶伦在对全美商业经济协会(NABE)一场长达37页讲稿的演说中称。

“联邦基金利率不逐渐进一步温和上升，那么就业市场最终有可能过热，或许未来还将带来通胀问题，而且这个问题恐怕难以在不引发衰退的情况下解决。 ”她说。

有人担心，全球经济发生结构性改变，可能导致通胀一直低于联储2%的目标水准；但也有人认为，就业市场趋紧推动薪资与物价上涨只是时间问题。而美联储官员对此也是看法不一。叶伦的表态意在化解围绕这一问题的争论。

她并未给出确切答案，只是说根据当前预估，通胀有30%的可能性会介于1%-3%区间，如果大幅偏离该区间，就可能改变美联储的政策路径。但她明确表示，美联储仍认为逐步升息是基本方案。

纽约汇丰证券的首席美国分析师Kevin Logan表示，叶伦发出讯息是“他们并不真的确定”通胀疲弱是否是暂时情况，但“尽管如此，政策仍将宽松”。

“采取循序渐进的方式意味着，即便他们在通胀问题上判断失误，也不会犯下大错。这就是他们试图传达的信息。”

美元在叶伦讲话后大涨，之后回落，反映出市场对她所表达信息的不确定性。公债收益率(殖利率)和股市略微上涨。

**通胀问题**

今年已两度加息的美联储上周决议维持利率不变，且其发布的预估显示多数决策官员预计年底前将再次升息，明年则将三度加息。短期利率期货交易商预期12月升息机率为76%，但押注明年仅会再加息一次。

叶伦周二表示，在未来几个月当中，她将密切关注通胀及劳动市场数据，以评估前景展望，但“数据有杂音，不会成为魔弹(magic bullet)。”

尽管升息时点或许不可测，但她称，“路径可能是循序渐进的。”

叶伦有条不紊地带过有关通胀疲弱反映结构性变化的论点，基本持怀疑态度。

她说，对于全球贸易、全球供应链及其他力量正压低美国物价的理论，尚无“实证上的支持。”

另一方面，美联储估算，比起油价和其他将会消退的变动，劳动市场中周期性闲置如今对低通胀数据的影响“微乎其微”。叶伦表示，劳动市场的一些层面看来疲弱，例如兼职人数仍高企，这可能反映出劳动力的永久性变化，而不是周期性因素。

然有许多的不确定性，通胀的下行压力最终可能意外地持久。

“我的同事和我可能已误判了劳动市场的力道、较长期通胀预期与我们的通胀目标相符的程度、甚至推动通胀的基本面力量，”美联储可能需要随着时间推移予以检视，在必要时调整政策进程。

但目前美联储“持续预期，在逐步调整货币政策立场之下，通胀中期将会上升并在2%左右企稳，”她表示。“我们应该要慎防太过渐进式行动。”(完)