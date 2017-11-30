焦点：叶伦赴国会作证 称美国与全球经济复苏的“基础更加广泛”

路透华盛顿11月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周三在国会联合经济委员会发表任内最后一次证词陈述时，对国会领袖表示，在全球经济复苏的大背景下，美国经济今年增速加快，让联储可以继续加息。

2017年11月29日，美国华盛顿，美联储主席叶伦在国会就美国经济前景发表证词陈述。REUTERS/Carlos Barria

她表示，目前美国就业市场依然强健，经济增长环比年率连续两个季度达到3%，高于美联储对经济增速潜力的估计，可能足以促使美联储一如预期在12月加息。

叶伦也借此机会巧妙地向共和党税改计划的根本看法提出挑战，特别是公司税调降将提升工人薪资的说法。

叶伦在回答议员提问时称，调降公司税和工人薪资提高之间的关联十分薄弱，需要企业把节省下来的税金用于投资以提高生产率，然后再将部分收益分给工人。

但这些影响“很难在经济数据中觉察到，没有强烈或者明显到足以清晰显现的程度，”她在证词中说。这份证词一直在说服议员们倾向改革，她认为改革可刺激经济产能的提高--具体措施包括改善教育以及推行鼓励投资和创新的政策。

“税收制度的平等应该被纳入考虑，这一点很重要，”叶伦在回答有关收入不平等问题时说。“目前生产率成长放慢的问题令人头疼。在制定财政政策以及其他决策时，应该把重点放在如何改善这一问题上。”

同时，联邦债务问题将会如何发展，“应该也让人夜不能寐”。

虽然这一主题并无新意，但叶伦此次听证恰逢国会就税收法案展开辩论。辩论的依据是，调降企业税将会提高薪资，虽然一开始会加重债务，但总体而言会改善经济。

作为即将去职的美联储主席，叶伦的讲话与特朗普提名的下一任主席鲍威尔的态度形成对比。后者在周二对他的提名确认听证会上出言谨慎，对有关税收计划的讨论基本上避而不谈。

叶伦延续其四年来的讲话风格，把基本的问询转变成对通胀和劳动力根本趋势的探讨。

但整体而言，她为继任者鲍威尔留下了相当不错的局面，其中失业率处在近20年低点4.1%，她认为通胀势将反弹至美联储2%的目标。

“各行业甚至全球经济大部分所体现的经济扩张愈发普遍，”叶伦在对国会联合经济委员会准备的讲话中称。

美国公债收益率上涨，美元持稳。

她没有对下次加息时间发表看法，市场目前的预期以及美联储官员的表态都指向12月12-13日的政策会议会有所行动。鲍威尔在周二的听证会上表示，12月加息的理据“越来越多”。

一个有待厘清的问题是通胀。美国今年通胀率下滑且持续低于2%的联储目标。一些决策官员认为，美联储在通胀加速前不应升息。

叶伦回顾了2007-2009年金融危机以来的通胀变化，称今年物价上涨乏力的情形将被证明是“暂时现象”，而美联储继续逐步升息是明智之举，因为这样一来就不必在未来加快升息步伐。

“我们不希望(人为)造成一个繁荣-萧条的局面，”叶伦称。“我愿意看到一个持续强劲的就业市场”，而非通胀急升迫使美联储以快于预期的速度升息，导致经济陷入衰退。

在股市触及纪录新高之际，叶伦称虽然资产价值“以历史标准衡量较高，但金融行业的整体脆弱程度似乎比价温和。”(完)