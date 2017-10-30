路透基点：印度Yes Bank对2.5亿美元五年期贷款进行额度分配--TRLPC

路透10月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，印度Yes Bank对2.5亿美元五年期贷款进行了额度分 配。该贷款原规模为2亿美元，在一般银团阶段吸引10家台湾银行参与之后，上调至2.5亿美元。 该贷款在一般银团阶段获得总计2.95亿美元的贷款承诺，台湾银行、中国信托商业银行、台湾土地银行、 兆丰国际商业银行担任该案的牵头行兼簿记行，中国信托商业银行亦担任代理行。 贷款利率为Libor加码120基点。 贷款行可获得的最高综合收益为138基点，参贷费为90基点。 贷款资金将用于一般企业用途。贷款协议签署将在11月初进行。 贷款额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 台湾银行 24.6 中国信托商业银行 24.6 台湾土地银行 24.6 兆丰国际商业银行 24.6 牵头行 台湾中小企业银行 23.6 主办行 高雄银行 17.5 华南商业银行 17.5 台湾合作金库商业银行 17.5 安排行 凯基银行 13 彰化商业银行 9 中国输出入银行 9 远东国际商业银行 9 日盛银行 9 新光商业银行 9 主要经理行 台新国际商业银行 7.5 板信银行 5 玉山商业银行 5 总计 250 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)