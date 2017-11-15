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易鑫公开发售超额认购560倍 冻结资金近3,800亿港元
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2017年11月15日 / 凌晨2点42分 / 1 天前

易鑫公开发售超额认购560倍 冻结资金近3,800亿港元

2 分钟阅读

路透香港11月15日 - 中国最大的互联网汽车零售交易平台--易鑫集团(2858.HK)周三公布，其IPO面向散户的公开发售部分录得超额认购560倍，冻结资金3,797亿港元。

据公告，公开发售部分获得约30.1万人申购共约493.13亿股股份，可供认购股数则为8,786.8万股，因而需要启动回拨机制，把大约2.2亿股从国际配售重新分配至公开发售，使公开发售比例由10%扩至35%，惟500股为一手交易单位的中签率只有10%。

至于国际配售部分亦获“非常大幅”超额认购。易鑫最终以招股价区间上限的每股7.7港元定价，发售股数8.7868亿股，集资金额67.7亿港元。

这家由易车(BITA.N)控制的企业此前给出的招股价区间每股6.6-7.7港元，相当于2018年预测市盈率30.9-36.1倍，2019年预测市盈率16.7-19.5倍。

该股将于明天（16日）在联交所挂牌上市，IPO联席保荐人为花旗与瑞信。

易鑫主要从事消费者汽车购买交易以及车贷业务，今年上半年促成约16万笔交易，总值约160亿元人民币。该公司此前透过多轮优先股融资引入腾讯(0700.HK)、京东(JD.O)及百度(BIDU.O)为股东，于上市后的持股比例分别为20.9%、10.9%及3.02%。

近期新股市场炽热，因几间股东背景显赫的新经济公司--众安在线(6060.HK)、阅文集团(0772.HK)及雷蛇(1337.HK)，其IPO公开发售超额认购分别达392倍、625倍及290倍，冻结资金分别约2,336亿港元、5,211亿港元及1,202亿港元。不过，易鑫很可能是今年最后一家新经济公司IPO。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

记者 雷美珍；审校 曾祥进

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