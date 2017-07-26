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国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，YNCC拟通过定期合同采购石脑油
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2017年7月26日 / 上午11点23分 / 10 天前

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，YNCC拟通过定期合同采购石脑油

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透新加坡7月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三上升0.10美元，至每
吨59.60美元的两日高位，因强劲的需求抵消了布兰特原油价格走强的影
响。
    
    台湾台塑石化正在洽购9月上半月发往麦寮的石脑油。
    
    标购结果将于7月27日公布，但交易商表示，台塑石化可能希望价格
接近前次招标的水平。
    
    台塑石化于7月19日以每吨贴水约5美元的价格购买了6万吨规格未定
的石脑油，8月下半月到岸麦寮。
    
    另一方面，日本出光兴产已经以每吨较日本报价贴水约2美元的C&F价
格，锁定9月上半月的石脑油。
    
    韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)与韩华道达尔昨日购买了总计约10万
吨的石脑油，9月上半月到岸。
    
    YNCC还寻求购买以定期合同方式购买更多石脑油船货，从2017年10月
至2018年9月发往丽水。
     
    印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)向维多出
售了3.5万吨8月28-30日船期的石脑油，从新芒格洛尔发货，FOB价格为较
中东报价每吨升水约6美元。
    
    这一价格高于MRPL此前出售给BP、于8月7-9日从同一港口发货的升水
3.5美元。
    
    新加坡市场石脑油和汽油现货交易各有一笔达成。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)

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