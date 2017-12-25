永辉超市斥资9.5亿元受让红旗连锁12%股份 成第二大股东

路透上海12月25日 - 刚获腾讯(0700.HK)入股的中国知名生鲜连锁超市--永辉超市(601933.SS)周一午间公告称，拟斥资约9.5亿元人民币收购红旗连锁(002697.SZ)12%股份，成为后者第二大股东。

公告指出，永辉超市以每股5.8元价格向红旗连锁的第一大股东、实际控制人曹世如和第三大股东曹曾俊受让1.428亿股和2,040万股。转让后，曹世如持有红旗连锁4.3486亿股，仍为第一大股东。

永辉超市还与红旗连锁建立全面战略合作伙伴关系，保持战略协同；双方将在体制建设、供应链管理、新业务拓展、物流体系、科技赋能、数据应用以及扶贫开发等方面开展深入合作，顺应消费趋势，挖掘线下零售优势，发展新的零售竞争能力。

红旗连锁自12月15日起持续停牌，因公司拟签订重大战略合作协议。尽管上述购股和合作协议已公布，但红旗连锁称，公司仍有其他重大战略合作协议事项需进一步商讨，公司股票将继续停牌，预计停牌时间为10个交易日。

永辉超市的实际控制人一周前刚向腾讯转让5%股份，交易价值42.16亿元，并成为腾讯的战略伙伴。

红旗连锁停牌前收报6.38元；永辉超市周一午盘报10.78元，涨1.7%。（完）