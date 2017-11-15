永辉超市参股公司拟与Advantage合并 后者计划IPO上市

路透上海11月15日 - 中国永辉超市股份有限公司(601933.SS)周二晚公告称，间接参股的美国达曼国际公司拟被美国Advantage Solution公司吸收合并，合并后的Advantage计划首次公开发行（IPO）并上市。

公告指出，今年3月永辉超市全资子公司永辉控股与贝恩资本子公司组建合资公司，对美国达曼国际进行了收购，收购后永辉控股与贝恩分别持有达曼40%和60%股权。

近日，达曼的双方股东收到Advantage的换股吸收合并达曼国际的要约。永辉控股及贝恩通过将相关资产注入Advantage的全资持股公司Karman Topco L.P.（KT LP），换取在KT LP中20%的权益，同时KT LP将注入资产再注入Advantage。如Advantage实现上市，永辉控股和贝恩将享有登记权，将各自在KT LP中的权益登记为上市主体Advantage的可流通股份。

若上述重组完成，永辉超市将间接持有Advantage约8%的股权。

公告称，达曼国际为全球最大零售商服务公司，Advantage为全球顶尖零售供应商服务公司，本次交易将更上一层，就整体零售服务行业而言产生全球最大公司，在零售供应商销售、自有品牌发展及销售和营销服务方面具有更大优势。

永辉超市还与Advantage签署战略合作框架协议，包括后者主要业务在中国的整体市场和趋势进行评估和研究、就Advantage中国业务的定位、开发和拓展相互协作，并制定相关战略等。

永辉超市周二收报10.01元，过去一个月上涨13.75%。（完）