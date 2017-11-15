FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
永辉超市参股公司拟与Advantage合并 后者计划IPO上市
频道
专题
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
路透精英汇
基金经理认为英镑交易应比照新兴市场货币
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
深度分析
独家：美国25家银行启用实时支付系统 转账速度将可大幅提高
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
中国财经
嘉实等基金公司再下调乐视网估值 较半个月前折价一半
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年11月15日 / 凌晨1点21分 / 1 天前

永辉超市参股公司拟与Advantage合并 后者计划IPO上市

1 分钟阅读

路透上海11月15日 - 中国永辉超市股份有限公司(601933.SS)周二晚公告称，间接参股的美国达曼国际公司拟被美国Advantage Solution公司吸收合并，合并后的Advantage计划首次公开发行（IPO）并上市。

公告指出，今年3月永辉超市全资子公司永辉控股与贝恩资本子公司组建合资公司，对美国达曼国际进行了收购，收购后永辉控股与贝恩分别持有达曼40%和60%股权。

近日，达曼的双方股东收到Advantage的换股吸收合并达曼国际的要约。永辉控股及贝恩通过将相关资产注入Advantage的全资持股公司Karman Topco L.P.（KT LP），换取在KT LP中20%的权益，同时KT LP将注入资产再注入Advantage。如Advantage实现上市，永辉控股和贝恩将享有登记权，将各自在KT LP中的权益登记为上市主体Advantage的可流通股份。

若上述重组完成，永辉超市将间接持有Advantage约8%的股权。

公告称，达曼国际为全球最大零售商服务公司，Advantage为全球顶尖零售供应商服务公司，本次交易将更上一层，就整体零售服务行业而言产生全球最大公司，在零售供应商销售、自有品牌发展及销售和营销服务方面具有更大优势。

永辉超市还与Advantage签署战略合作框架协议，包括后者主要业务在中国的整体市场和趋势进行评估和研究、就Advantage中国业务的定位、开发和拓展相互协作，并制定相关战略等。

永辉超市周二收报10.01元，过去一个月上涨13.75%。（完）

发稿 林琦; 审校 曾祥进

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below