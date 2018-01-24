永辉超市与腾讯有意投资家乐福中国 上交所要求披露细节

路透上海1月24日 - 中国知名生鲜连锁超市--永辉超市(601933.SS)周三公告，与腾讯控股(0700.HK)就对家乐福中国的或有投资与家乐福(CARR.PA)达成股权投资意向书，三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

上海证券交易所就此向永辉超市发出问询函，要求其补充披露该笔投资中永辉超市的股权比例、预计投资金额、负责的业务领域、合作内容及对业绩可能的影响等信息。永辉超市称无法按时回复，经申请，其股票将于今日起连续停牌。

永辉超市在公告中也提示，上述拟投资事宜及有关合作尚处于初步探讨阶段，尚未就投资协议达成一致，尚未履行有关各方内部审批及有关行政审批程序。

家乐福新任执行官邦帕尔周二也表示，将向中国本地投资者开放家乐福中国的资本，这是在中国这个全球第二大零售市场扩张计划的部分内容；由于销售疲弱，家乐福2017年营业利润可能下降15%。

永辉超市当日还公告披露，公司实际控制人之一张轩松周一(22日)通过上交所大宗交易平台减持了其持有的公司1.66亿股，占总股本1.74%；持股比例由18.85%降至17.11%，但不影响其控股股东地位。

永辉超市实际控制人去年12月曾向腾讯转让永辉超市5%股份，交易价值42.16亿元人民币。

永辉超市周二收报11.57元，近一个月涨9.15%。（完）