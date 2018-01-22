人民币午后逆转收盘九连升 美政府停摆影响有限

路透上海1月22日 - 中国人民币兑美元即期周一午后逆转微幅收升，为九连升，中间价创25个半月新高。交易员指出，开盘价位略低于市场预期，但美元仍弱势，流动性不佳和波幅较大情况下，午后客盘结汇增加，支撑人民币上扬；美国政府停摆影响并不大，人民币走势近期关键还得看周四欧洲央行会议会否对当前强势欧元发表看法。

他们并表示，由于美指大方向仍是偏弱，因此逢高结汇思路限制了人民币调整空间，美指如若继续下行，预计人民币将进入6.3-6.4元波动区间，这会继续稳步推升人民币汇率指数，至于汇率指数变动会否超出监管容忍范围，则还需进一步观察。

“且看美指能否企稳，如果美指不企稳，（美元兑）人民币6.4支撑也是纸糊的，迟早得破，”一中资行交易员称，“周四欧央行会议前市场应该会谨慎些。”

另一个中资交易员指出，人民币涨得超乎想像，不少企业结汇的意愿在上升，因为越不结汇价格越不好，尤其有一些企业拿着外汇头寸的，结汇的动力越来越强，在流动性状况并不好的市场，更推动人民币走升。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.08%至95.33，逼平去年11月3日创下的高点，距离去年9月11日95.36也仅一步之遥。

全球汇市方面，美元周一持于三年低点附近，美国政府停摆促使投资者加大美元空仓的押注，欧元亦在整固近期涨幅。像波动率指数以及欧元/美元等指标仍持于近期波动区间内，汇市焦点仍集中在本周日本央行和欧洲央行两大央行会议。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4036 6.404 0.01%

中间价 6.4112 6.4169 0.09%

成交额 159.8亿美元 132.16亿美元

日内波动幅度(pips) 163 日低6.415 日高6.3987

今年以来升贬幅度 1.69%

2005年汇改以来升贬幅度 29.25%

一年期美元/人民币掉期 1010

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.4037 6.3992

一年期NDF 6.53 6.5161

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.405元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8388元、5.7827元和8.8955元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）