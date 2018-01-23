人民币缩量微幅收贬 但结汇需求仍支撑汇价短期易升难跌

路透上海/北京1月23日 - 人民币兑美元即期周二缩量微幅收贬，盘中大部分时间在强于6.4元上方交投，中间价则创逾25个半月新高。交易员指出，近期美元指数低位宽幅震荡，对提振市场购汇情绪起到一定帮助，但目前客盘仍略偏结汇，短期料延续易升难跌走势。

他们并表示，人民币汇率指数创出20个月新高，从这个角度看人民币非常强势，而随着监管对汇市波动容忍度大幅上升，只要是正常波动，就很难见到大行维稳影子，因此继续猜测市场顶底和监管是否会出手所面临的成本会不断增加。

“有些购汇慢慢出来，但整体还是偏结汇的，情绪上的改变还需要慢慢来.”一中资行交易员称，“别猜央妈心思了，该怎么着怎么着才是正确的。”

一外资行交易员称，这两天购汇盘略多了一些，但企业结汇也多，未来走势分歧明显，交投谨慎，日内价差也较大，整体人民币汇价走升的动力似乎更大，关注监管可能的指引。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至95.43，创2016年6月27日以来新高。

全球汇市方面，日圆周二下滑，此前日本央行总裁的言论平息了有关该央行将追随其它央行缩减货币刺激政策的猜测；美元则在美国政府结束停摆状态后回升。

交易员经常提到的美元下跌的一个原因是，随着全球主要央行料结束刺激措施，美元的收益率相对优势面 临风险；这可能会终结过去几年的利率变化对比情况，过去几年只有美国联邦储备委员会(美联储/FED)在升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4042 6.4036 -0.01%

中间价 6.4009 6.4112 0.16%

成交额 122.08亿美元 159.8亿美元

日内波动幅度(pips) 135 日低6.4068 日高6.3933

今年以来升贬幅度 1.68%

2005年汇改以来升贬幅度 29.24%

一年期美元/人民币掉期 1030

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.41 6.4028

一年期NDF 6.541 6.5272

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4004元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8416元、5.7672元和8.9382元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）