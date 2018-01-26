人民币续收升逾百点创近27个月新高 特朗普讲话难改空美元逻辑

路透上海/北京1月26日 - 人民币兑美元即期周五连续第三日大幅收升123点，创近27个月收盘新高，不过今日盘中高点未超过昨日，中间价则续刷新近27个月新高。本周单周升值逾800点，升值幅度高达1.3%。

交易员指出，美国总统特朗普支持强势美元的言论小幅缓和市场看空美元情绪，但市场观望情绪仍然较重，流动性仍欠佳，双边点差较大限制了自营参与热情。

他们并表示，根据定价机制，美元调整走势短期料难改，而人民币整体升势有望延续，因此操作上仍因寻机结汇。人民币汇率指数大涨至逾两年半新高，结汇需求可能会加剧推升该指数，继续关注监管会否出台相应政策。

“目前看美元指数还在下跌趋势中，不会因为一个人的讲话而改变资金的趋势，因为逻辑没变啊，”一中资行交易员称，人民币汇市的流动性整体比较差，交易比较冷清。

人民币兑美元今日收盘报6.3227，为2015年10月30日以来最高，当日收盘为6.3175。

“点差太大了，没法做，有的行情只能看看的，”一外资行交易员也称，“特朗普讲话也好，努钦讲话也好，会影响情绪，但不会改变空美元基本逻辑。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日大升0.49%至95.70，创2015年6月27日以来新高。

开年以来人民币兑美元频创新高，本周一度逼近6.3元关口，同时人民币汇率CFETS指数亦创下逾两年半新高，不少人开始担心人民币如此强势会否招来监管出手；根据定价机制，人民币不管是双边汇率亦或者是篮子指数，表现仍属中等水平，但监管会否出手要看其容忍度。

只是本轮行情市场交投仍清淡，未结汇头寸未见明显消化，一旦市场有结汇集中出清需求，将考验人民币政策定力，可预期监管直接入市可能性不大，市场传言的调整CFETS篮子指数货币权重的方式实际作用有限，“逆周期因子”和CFETS汇率指数合理变动仍是避免人民币兑美元失控不可或缺的工具。

全球汇市方面，欧元周五跳涨超过0.5%，因美国高阶官员本周支持弱势美元的谈话在市场回荡，虽然美国总统特朗普周四表示，他要的是“强势美元”，与财长努钦稍早的评论相左，投资人怀疑美元可能长时间下跌。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3227 6.335 0.19%

中间价 6.3436 6.3724 0.45%

成交额 97.5亿美元 93.07亿美元

日内波动幅度(pips) 270 日低6.34 日高6.313

今年以来升贬幅度 2.99%

2005年汇改以来升贬幅度 30.90%

一年期美元/人民币掉期 1130

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3255 6.3318

一年期NDF 6.4555 6.455

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3205元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8853元、5.7973元和9.0037元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）