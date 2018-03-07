人民币收盘涨至一周高点 短期仍延续区间波动

路透上海3月7日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收涨至一周高点，中间价亦小升。交易员指出，目前中国两会暂未对汇市造成影响，市场总体波动有限，主因仍在客盘需求和外部美元指数走向上面，全天更多仍在中间价升值方向波动，短期由于美指缺乏方向，人民币料延续6.3-6.36元区间运行。

他们并表示，市场焦点围绕美国可能引发贸易战，美指转弱也表明市场的疑虑；本周五美国非农数据若积极向好，或可将焦点重新聚回加息预期上，在此之前美元料仍偏弱，市场继续关注欧洲动向，以及中国两会有关经济方面的话题会否会汇市带来影响。

“美国贸易保护也不是第一天提，最近大家关注这个，估计是担心贸易战会最终影响经济，”一外资行交易员称，“对人民币而言，如果美指无法摆脱偏弱走势，人民币预计还是会区间波动，今年汇率弹性会比较大，但基本不会再出现年初那样单边升值。”

另有交易员指出，短期人民币仍将区间波动，两会期间没有影响汇市的重大消息，且相对市场情绪趋于维稳，外盘相对稳定的情况下，汇市波动空间有限。

全球汇市方面，美元周三延续最近跌势，此前白宫倡导自由贸易的重要人物宣布辞职，引发了有关特朗普将推进关税计划、带来贸易战风险的担忧。

交易员担心白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)的辞职，将鼓舞美国政府中的贸易保护主义人士的士气，特朗普正试图对进口钢铝征收高额关税。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.3229 6.3401 0.27%

中间价 6.3294 6.3386 0.15%

成交额 220.31亿美元 223.59亿美元

日内波动幅度(pips) 139 日低6.3312 日高6.3173

今年以来升贬幅度 2.99%

2005年汇改以来升贬幅度 30.90%

一年期美元/人民币掉期 1026

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3195 6.311

一年期NDF 6.4475 6.4435

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.3257元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8493元、5.9838元和8.7768元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考”收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）