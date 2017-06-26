人民币微收升但与CNH价差走阔 盘中再度刷新月内低点

路透上海/北京6月26日 - 人民币兑美元即期周一微收升，中间价亦略反弹。交易员称，近期处于购汇旺季，但大行提供的美元流动性相对较少，在此期间离岸人民币流动性较充裕，离岸CNH阶梯下行拉拽在岸汇价走低，盘中一度触及6.8445的月内新低，两地价差走阔至逾百点；但临近收盘两地均有维稳迹象，汇价转而收升。

他们并表示，由于人民币连续下行，客盘结汇意愿不强，而大行也无意强压购汇；但若后续美元继续偏弱，不排除监管出手的可能，6.85元附近仍是出手结汇的时机。此外，由于人民币资金面转松，境内美元掉期曲线各期限均下移。

“月底、半年底购汇都偏多，今天市场也是买美元多些。大行一直都在的，日内管的不多，到了收盘前干预了一下。”一外资行交易员表示，“未来走势要先过了半年底再看。”

另有中资行交易员称，现在购汇时点没过去，近期小幅看空人民币，但客户拗过管理层的可能性不大，最终可能会择机结汇。

全球汇市方面，美元周一走势疲软，因投资人对于美国今年年底前再度升息的信心不足；本周将有美国联邦储备委员会(美联储/FED)及其他央行高层官员密集发表谈话。

“市场仍认为美联储在利率计划方面虚张声势。我并不认为美联储主席叶伦本周的讲话能令这一观点有所改变，”满地可银行欧洲外汇策略主管Stephen Gallo称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.8378 6.8387 0.01%

中间价CNY=SAEC 6.822 6.8238 0.03%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 238.73亿美元 242.07亿美元

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日内波动幅度(pips) 110 日低6.8445 日高6.8335

今年以来升贬幅度 1.63%

2005年汇改以来升贬幅度 21.04%

一年期美元/人民币掉期 1193

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.849 6.84

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.9995 7.003

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.838；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6587、6.1438和8.7212。中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.838；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6587、6.1438和8.7212。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）