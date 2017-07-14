人民币震荡收贬 全国金融工作会议期间市场交投谨慎

路透上海/北京7月14日 - 人民币兑美元即期周五震荡收贬。交易员称，美元指数低位盘整，早盘人民币随中间价小升，午后回吐涨幅；在岸即期市场结售汇相对均衡，客盘购汇需求暂时被抑制。第五次全国金融工作会议即将召开，市场交投情绪相对谨慎，成交缩量。

他们并表示，市场购汇用于分红等实需仍在，后续走势或有所反复。市场在等待晚间美国通胀数据，以寻找后续美联储加息线索。

“大型会议时汇价不会有大幅波动，整体平稳。”一中资行交易员称，“最近人民币可能涨的动力会大一些，美元最近低位横盘，加息预期也比较弱，对美元比较不利。”

亦有外资行交易员表示，今日市场相对均衡，购汇盘子也不大，不需要大行出手。

道琼斯旗下华尔街日报上周援引消息人士称，中国将于7月14日（周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

大型投行--法兴银行中国经济师姚炜周五称，预计人民币兑美元汇率年内将保持稳定，今年底预测值为6.92，明年还有小幅贬值，但从2019年后将逐渐脱离贬值周期。

全球汇市方面，日圆兑澳元等高收益货币周五处于守势，本周重要决策人士发表了偏鸽派讲话，印证了市场关于加息或将非常缓慢的预期。

“经过6月的升息后，美联储在再度升息之前，料将密切观察通胀趋势。因此市场对通胀数据的关注程度也相当高，美元可能出现大幅震荡。”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7842 6.7817 -0.04%

中间价CNY=SAEC 6.7774 6.7802 0.04%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 218.57亿美元 279.84亿美元

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日内波动幅度(pips) 66 日低6.7848 日高6.7782

今年以来升贬幅度 2.44%

2005年汇改以来升贬幅度 22.00%

一年期美元/人民币掉期 955

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7832 6.7817

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.928 6.933

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7814；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7391、5.9867和8.7848。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）