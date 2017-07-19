人民币小幅收升但强购汇限制涨幅 掉期长端继续回落

路透上海/北京7月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收升，盘中一度刷新九个月新高后震荡回落，中间价亦创九个月新高。交易员称，由于有油盘购汇，加上美指小升，打压人民币回吐部分涨幅，但近期美指持续弱势给人民币反弹提供良好外部环境，中期仍值得看好。

他们并表示，银行间流动性仍较充裕，另外大行持续卖出境内长端美元掉期，一年期掉期点还有下行压力。美国总统特朗普的改革计划受挫令美元承压，欧美货币政策趋同也会提振欧元，美元指数持续疲弱；外部环境或逐渐影响市场结售汇预期，不排除后续结汇预期占上风的可能。

“市场购汇比较多，尤其是美元指数反弹的时候自营和客盘都在买，结汇目前没有明显体现。”一中资行交易员称，“目前看来，汇价可能会小幅双边波动，但（美元）中枢会下移。”

另一大行交易员指出，欧洲央行(ECB)货币政策迟早要回归正常化，只要开始公开讨论退出量化宽松，这就足以提振欧元多头人气。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三徘徊在10个月低位附近，但在主要央行会议之前，投资者不敢贸然继续推低美元。

美国共和党试图改革或废除奥巴马医保(Obamacare)的努力周二在美国参议院失败，总统特朗普以及共和党七年来一心推进的计划深受打击。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7556 6.758 0.04%

中间价CNY=SAEC 6.7451 6.7611 0.24%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 264.61亿美元 280.33亿美元

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日内波动幅度(pips) 123 日低6.7587 日高6.7464

今年以来升贬幅度 2.87%

2005年汇改以来升贬幅度 22.51%

一年期美元/人民币掉期 765

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7547 6.7492

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.8752 6.879

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7566；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7917、6.0299和8.8078。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）