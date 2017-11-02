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人民币小幅收升成交缩量 逢低购汇盘涌现汇价缩减涨幅
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2017年11月2日 / 上午9点35分 / 1 天前

人民币小幅收升成交缩量 逢低购汇盘涌现汇价缩减涨幅

3 分钟阅读

路透北京11月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，盘中大涨至半个月新高后缩减涨幅，中间价亦调升。交易员表示，隔夜美指回落，加上月初结汇较多，人民币开盘大涨，而部分机构止盈离场亦加剧人民币反弹；随后逢低购汇盘涌现，令人民币不断缩减涨幅。

他们并表示，由于昨夜美联储公布利率决议，机构大幅减少隔夜头寸，而日内汇价波动较大，机构缺乏倒量动机，成交量较上日明显下滑。接下来仍有美国税改方案、非农数据、美国总统特朗普访华等不确定因素，可能对人民币汇率波动造成一定影响。

“这几天结汇一直很强，不过下午购汇就多了，全天看来结售汇基本均衡了。而且人民币汇率指数又创新高，可能有下行风险，客户也会看这个。”一中资行交易员称，“现在市场的分歧明显，看贬人民币的人也不少。”

另有中资行交易员表示，市场已经充分预期了美联储主席人选，估计美元下跌幅度不会太大，这周人民币可能还有走升空间。不过月中将有大量实需购汇，会拖累人民币。

全球汇市方面，美元周四下跌，回吐本周稍早部分涨幅。美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三一如预期维持利率不变后，投资者对美元进行获利了结，市场广泛预期美联储下次会议将会升息。

美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6063 6.6161 0.15%

中间价CNY=SAEC 6.6196 6.63 0.16%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 220.25亿美元 320.12亿美元

>

日内波动幅度(pips) 308 日低6.6135 日高6.5827

今年以来升贬幅度 5.20%

2005年汇改以来升贬幅度 25.28%

一年期美元/人民币掉期 962

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6128 6.6079

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.7655 6.7635

>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6026元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.6868元、5.791元和8.7577元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 孙琦子; 审校 曾祥进

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