FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
人民币大幅收跌逾200点 市场等待晚间美国非农数据
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
深度分析
一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
国际财经
图表新闻：美联储新主席提名人选鲍威尔的政策观点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年11月3日 / 上午9点37分 / 更新于 1 天前

人民币大幅收跌逾200点 市场等待晚间美国非农数据

3 分钟阅读

路透上海/北京11月3日 - 人民币兑美元即期周五大幅收跌逾200点，而中间价则涨124点至两周新高。交易员表示，昨日国际市场重大事件接连不断但美元指数反应平静，午后客盘购汇打压人民币一路走贬，并在收盘前跌破6.63关口；市场等待晚间美国非农数据，若数据强劲美指有望走升并施压人民币。

他们并表示，短期人民币料仍维持双向宽幅波动，而当前时点机构做量的意愿较高。另外人民币外汇市场已鲜见大行维稳踪影，客盘需求和美指走向是人民币汇率主要影响因素，估计美国总统特朗普下周访华对人民币的影响更多在心理层面。

“下午还是有购汇盘，外围市场并没有变动，还是flow（客盘）带动的，flow就会让市场一个方向，如果主要是自营做汇价就上下波动。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，现在市场没什么明显的方向，央妈不在，大一点的客盘推一下汇价就很容易波动。接下来看看非农会不会推高美指。

全球汇市方面，美元周五呈现区间波动，周线则是呈现跌势，市场正在顶待美国就业数据以摆脱近期区间，部分分析师称美元或许已经暂时触顶。

英国央行采取10多年来首度升息行动，但表示未来仅会渐进升息，英镑周四创下6月来最大单日跌幅；英国央行周四实施逾10年来的首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6285 6.6063 -0.33%

中间价CNY=SAEC 6.6072 6.6196 0.19%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 215.29亿美元 220.25亿美元

>

日内波动幅度(pips) 215 日低6.6305 日高6.609

今年以来升贬幅度 4.84%

2005年汇改以来升贬幅度 24.86%

一年期美元/人民币掉期 972

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6267 6.6059

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.783 6.7621

>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6246元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7159元、5.8047元和8.6439元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below