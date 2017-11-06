美指偏强施压人民币小幅收跌 结售汇基本均衡短期延续宽幅波动

路透上海/北京11月6日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，中间价则大幅下调。交易员表示，美国税改等利好逐渐落地或推升美元指数，短期有望施压人民币试探6.66-6.68元区间支撑；日内结售汇基本均衡，人民币走势基本跟随美元指数，短期料延续宽幅波动。

他们并指出，虽然今日人民币汇率指数略微调整，但距离9月的年内高点仍仅一步之遥，从人民币一篮子整体稳定原则看，人民币兑美元维持横盘或者下行可能性要大于上行可能性。由于人民币汇率已非中美博弈关键点，美国总统特朗普本周访华料难对汇市产生明显影响。

“最近美元指数偏强势，应该还有上升的空间。现在人民币汇率已基本是清洁浮动，盘面也看不出监管的意图，近期就是跟着美指和客盘走了，”一中资行交易员称。

他并表示，近期市场流动性较好，一些交易商比较活跃，价格也挂的比较紧。不过交易中心对倒量行为管理趋严，对倒量的机构予以警告，但仍有一些机构“花式做量”以助力年底的排名。

“年底临近市场购汇量还是有保证的，当然购汇需求更多会呈现脉冲式的影响，结汇则是一个细水长流的过程。”另一中资行交易员称

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.03%至95.31，但仍距离9月创下的95.36仅一步之遥。

中国国家外管局周一公布的国际收支初步数据显示，今年三季度中国经常帐户顺差收窄至371亿美元，资本和金融账户逆差则扩大至371亿美元。其中，资本账户顺差0.1亿美元，非储备性质的金融账户逆差72亿美元，储备资产增加299亿美元。

全球汇市方面， 美元兑日圆周一升至近八个月高位，因预期美联储和日本央行的 货币政策将继续迥异状态，这对美元构成支撑。美国和日本货币政策前景迥异助推了美元/日圆上涨，分析师称，美联储预期将逐步收紧政策，而日本央行则不急于退出超宽松货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6339 6.6295 -0.07%

中间价CNY=SAEC 6.6247 6.6072 -0.26%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 283.4亿美元 215.29亿美元

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日内波动幅度(pips) 129 日低6.6419 日高6.629

今年以来升贬幅度 4.76%

2005年汇改以来升贬幅度 24.76%

一年期美元/人民币掉期 946.25

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.633 6.6362

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.787 6.787

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6358元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7039元、5.8049元和8.6796元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)