人民币微收升 午后美元指数走强打压人民币缩减涨幅

路透上海/北京11月7日 - 人民币兑美元即期周二微收升，中间价亦小幅调升。交易员表示，盘初人民币随中间价走升，午后随着美元指数走强，人民币回吐部分涨幅。目前人民币汇率处于可上可下的位置，短期料人民币在6.62-6.65的区间内双向波动。

他们并表示，人民币进入双向波动后，市场的单边预期也基本释放，监管层退出常态式干预，短期波动多由市场自发，随机性也较强。即便在美国总统特朗普访华期间，料人民币维持震荡走势，没有维稳的必要。

“十九大期间都没干预，特朗普访华期间估计更不会了。现在市场都会实现自发维稳，美元上涨后逢高结汇的行为还是蛮多的，预计最近汇价保持震荡。”一外资行交易员称。

亦有一中资行交易员表示，年内美联储加息前，人民币多少还是有些向下的压力的，但真的加息完了之后，就要重新看市场的预期了。

全球汇市方面，美元周二走势迟滞，兑日圆脱离八个月高位，因美国共和党人能否让税改议案及时在国会获得通过，仍存在不确定性，拖累美国公债收益率(殖利率)下滑。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6324 6.6339 0.02%

中间价CNY=SAEC 6.6216 6.6247 0.05%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 288.13亿美元 283.4亿美元

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日内波动幅度(pips) 135 日低6.6347 日高6.6212

今年以来升贬幅度 4.78%

2005年汇改以来升贬幅度 24.79%

一年期美元/人民币掉期 956

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6344 6.6249

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.787 6.787

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6319元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.685元、5.8096元和8.7216元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)