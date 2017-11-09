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人民币小幅收跌 中美元首会晤和通胀数据影响有限
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2017年11月9日 / 上午9点27分 / 1 天前

人民币小幅收跌 中美元首会晤和通胀数据影响有限

3 分钟阅读

路透上海/北京11月9日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，中间价亦小幅调整，市场整体波动仍较温和。交易员表示，由于美元指数基本稳定，人民币汇率亦等待方向指引；中美元首会晤和略超预期的中国通胀数据对市场影响有限，机构自营盘借日内波动做大成交量。

他们并称，近期客盘一直比较均衡，购汇和结汇量都不大。中期看，外部美元指数走势不确定性是影响人民币走向主要因素，临近12月美联储议息会议，看多美元的预期有所增加；而短期人民币料延续区间双向波动。

“收盘前一个半小时（美元）涨的比较厉害，可能是一种预期吧，美指往上走的可能性比较大。”一中资行交易员称，“客盘比较平稳，人民币波动也不是很大，日内上上下下，但是都在6.64附近，可能是等待信号。”

亦有外资行交易员表示，近期中国数据都还可以，更多的不确定还是在美国那边，税改怎么落地对市场影响很大。对汇率走势暂时不做判断，看人民币到底往哪个方向突破再说。

在特朗普总统访华期间，两国签署的商业合同和双向投资协议涉及总金额超过2,500亿美元。中国外交部稍早称，中美双方愿进一步加强宏观经济政策包括财政、货币和汇率政策的协调，并就各自结构性改革和全球经济治理有关问题保持沟通与协调；中国按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入。

中国国家主席习近平周四表示，中国经济持续向好有基础、有条件、有动力；中美经济互补性远大于竞争性，经贸合作空间巨大，中国愿积极扩大从美国进口能源和农产品，深化服务贸易合作，也希望美方加大对华民用技术产品出口。

中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅与上月持平。从整体来看，通胀或略存压力，但整体温和平稳，货币政策难有放松。

全球汇市方面，美元兑日圆周四下滑，因日本股市从数十年高位下跌令市场人气受到打击。美元指数跌0.1%至94.777，维持在10月底触及的三个月高点95.150下方。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6391 6.6343 -0.07%

中间价CNY=SAEC 6.6325 6.6277 -0.07%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 311.6亿美元 291.2亿美元

>

日内波动幅度(pips) 156 日低6.6402 日高6.6246

今年以来升贬幅度 4.68%

2005年汇改以来升贬幅度 24.66%

一年期美元/人民币掉期 954

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.643 6.631

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.7945 6.782

>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6341元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7007元、5.844元和8.7226元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/乔艳红

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