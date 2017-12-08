人民币连三日小幅收跌 波动平稳询价成交量逐渐恢复

路透上海/北京12月8日 - 人民币兑美元即期周五连三日小幅收跌，整体波幅仍较为狭窄，中间价则现十连跌。交易员指出，尽管日内美元指数上涨明显，但临近年底自营盈利指标已基本完成，没有意愿做大波动，且客盘结售汇也相对均衡，人民币仍维持横盘波动。

他们并表示，市场走势平稳，部分机构继续抓住时机做大成交量，中国海关公布的超预期的11月贸易数据对汇市影响有限。由于今年的撮合交易成交量不纳入对做市商的考核，在周初积极尝试新系统之后，目前做市场已经将精力放回询价交易系统，助推询价交易成交量扩大。

“境内非常平淡，最近波动太小，盈利性没法做，大家就做做量。”一中资行交易员称，“而且年底盈利指标基本都完成了，大家也没有意愿承担风险了。”

他并指出，本周一新系统上线后做市商将很多精力都放在新系统上；但撮合交易成交明年才纳入考核，现在大家比较倾向于回到旧系统上做量。

亦有外资行交易员指出，外汇交易中心原本安排在月底的针对一般交易商的新交易系统培训已经推迟到春节后，预计撮合交易的全面推行可能会推迟。

中国海关总署周五公布数据显示11月进出口增速均超预期，显示外需持续回暖。

全球汇市方面，美元周五兑贸易加权的一篮子货币上涨，料录得近六周来最大周线涨幅，因围绕美国税改法案将通过的乐观情绪上升。

路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人。美联储联邦基金利率期货价格显示，投资人预期美联储在12月12-13日会议上将升息，投资人如今关注2018年还会升息几次。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.6175 6.6155 -0.03%

中间价 6.6218 6.6195 -0.03%

成交额 263.73亿美元 249.86亿美元

日内波动幅度(pips) 65 日低6.621 日高6.6145

今年以来升贬幅度 5.02%

2005年汇改以来升贬幅度 25.07%

一年期美元/人民币掉期 1065

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.6245 6.6243

一年期NDF 6.779 6.7814

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6162元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7754元、5.831元和8.926元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)