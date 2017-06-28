美元指数已见顶下行 人民币年内或升至6.7--FXTM富拓

路透北京6月28日 - 环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad称，由于美元此前已过度升值，目前将逐渐下行，新兴市场国家的货币已经开始走升，包括人民币。下半年人民币兑美元仍将震荡，但年内有很大可能升至6.70。

Jameel Ahmad周二接受路透专访时表示，美元在今年年初已经见顶，随着“特朗普行情”的消散，且美联储加息和缩表的影响都已被市场充分预期，美元指数很难再回到100点上方，下半年将保持区间震荡，并逐步下行。

“美元因素在帮助人民币企稳，中国经济也在好转，而且中国央行一直在保护人民币，避免其出现持续贬值。”Jameel Ahmad称，“当然人民币会有阶段性压力，但中长期的趋势仍是逐渐走升的。”

他并表示，当前境外投资者对人民币和人民币资产兴趣越来越浓，而且中国在资本市场开放上已经做出了很多努力，但是对很多境外投资者而言，进入中国市场的门槛依然很高，可投资的资产也非常有限。

“市场上有些观点过于悲观了...投资者对人民币资产非常感兴趣，他们在观察并希望能适应中国市场，也希望有更多更便利的投资渠道。”他称。

他并指出，当前人民币相较于其它开放市场的货币而言波动仍然很小，但人民币要走向国际化就必须适应较大幅度的波动，不论对于市场参与者还是对于监管层而言，都需要适应。

“而且中国的监管层需要保持改革的进程，逐步开放市场。”他称。

人民币兑美元即期周三早盘升至两周高点，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，早盘多头扩大战果，但6-7月仍是购汇旺季，预计6.80元附近仍有反复，中期则看好人民币表现。（完）