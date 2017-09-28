（重发）人民币汇率双向波动弹性增加 外汇政策对货币政策制约已大大减弱--专家

(重发以调整措辞)

路透北京9月27日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛周三称，当前人民币汇率双向波动、弹性增加，实现人民币汇率清洁浮动仍然是汇改的既定目标，当前外汇政策对货币政策的制约已经大大减弱，不过改革就会有不确定性，要做好预案。

他是在北大光华宏观政策研讨会上做出上述表态的。他并称，广义的人民币汇率形成机制改革依然在有序推进，包括改进汇率调控机制、加快外汇市场建设，以及理顺外汇供求关系。

“形势好的时候改革相对有利，形势不好的时候改革风险相对较大，”他称，“要从最坏处打算争取最好的结果。”

他并指出，随着资本外流的形势大幅好转，央行外汇干预压力大大减轻，货币政策空间扩大，当前外汇政策对货币政策的制约已经大大减弱。但是，降不降准、加不加息，关键看国内经济和物价走势。

他认为，9月中旬以来人民币汇率回档，远期市场人民币兑美元持续贴水，境内外汇差呈现时正时负的震荡，未来不确定因素依然存在。

北京大学经济政策研究所副所长颜色也指出，人民银行没有任何动机使得美元兑人民币汇率长期强于6.6，预测今年年底人民币兑美元的区间为6.65-6.85，明年6月底6.7-6.9，明年底为6.75-6.95。

管涛此前撰文称，近期人民币升值主要是境内市场力量驱动，而强势人民币不等于人民币汇率只能涨不能跌，从政策角度讲，强势人民币也应该是对内平衡优先的政策。人民币汇率最终走向市场决定、清洁浮动，将有助于政府更好地处理经济内外平衡目标的冲突。

人民币兑美元即期周三小幅收跌至逾一个月新低，盘中一度跌破6.64元关口，中间价亦刷新近一个月新低。交易员表示，美联储主席叶伦表态提振美元多头人气，但为避免人民币过快下跌刺激贬值预期，今日监管层疑似继续过滤中间价。市场结售汇相对均衡，人民币跌幅明显小于美元指数涨幅。（完）