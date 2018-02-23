人民币随中间价震荡收升 短期料续随美指波动

路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周五随中间价收升，盘中一度升近400点至6.32元附近。交易员指出，今日市场仍处于假期模式，交投依旧清淡，午后美元指数反弹突破90关口未果，人民币结汇需求有所增加，短期人民币料续随美指波动。

他们并表示，市场对欧洲央行和美联储货币政策走向预期变化，仍是主要货币走势不确定的关键，当然短期欧洲政治事件亦值得关注；而中国监管层退出常态式干预后，人民币和国际主要货币的联动关系更为紧密，汇率风险不容忽视，建议实需客户尽量少猜方向。

“现在人民币就是锚定美元，日内都是跟着美元走，所以判断人民币走向就必须看欧元、美元，从这个角度看，美指没突破区间之前，人民币也差不多是这样，但更长时间看，我认为美元下跌趋势没被破坏。”一外资行交易员表示。

一中资行交易员称，昨天有些假日期间的信用卡境外消费购汇还款，今天购汇就比较少。

全球汇市方面，欧元周五下滑，且料将创下近四个月来第二大单周跌幅，对全球外汇市场而言，下周将是欧洲重大政治事件登场的一周，在此之前投资者削减持仓。

意大利大选结果将在3月4日揭晓，德国社会民主党(SPD)党员对与保守派阵营组成新联盟的投票结果也将在同一天出炉，这两项政治事件都可能引发新一波市场震荡。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.338 6.3605 0.36%

中间价 6.3482 6.353 0.08%

成交额 80.4亿美元 71.42亿美元

日内波动幅度(pips) 293 日低6.3499 日高6.3206

今年以来升贬幅度 2.75%

2005年汇改以来升贬幅度 30.59%

一年期美元/人民币掉期 1041

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.3316 6.3335

一年期NDF 6.4625 6.468

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3394元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7934元、5.9236元和8.8372元。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）