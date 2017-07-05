人民币微收升 分红购汇虽多但汇价仍易升难贬

路透上海/北京7月5日 - 人民币兑美元即期周三微收升，中间价则连三日回落。交易员称，早盘美元指数小幅回调，大行顺势推高人民币汇价；午后美元指数回升但人民币汇价则保持平稳。由于7月是企业购汇分红高峰期，人民币面临压力，但大行希望进一步打消市场的购汇预期，且部分机构自营盘已转向人民币多头，人民币料仍呈易升难贬走势。

他们并表示，市场购汇需求愈强，监管层越不会让人民币出现快速贬值，对汇价贬值幅度和节奏也会有把控。这几日大行在掉期市场上调用美元头寸，且资金买盘有所减少，掉期曲线有所下移。此外，需要关注晚间美联储公布的会议纪要。

“境内今天购汇还是偏购汇，但开盘后cnh突然涨了，境内就跟着涨，许多机构自营觉得可能是个信号，所以就转为做多了。”一中资行交易员称。

他并表示，虽然6月来人民币经历了两波大涨，客户的美元头寸有浮亏，但考虑到购汇审批严格且出境困难，许多客户并不愿结汇，而是留着美元备用。

另有外资行交易员称，7月企业要购汇支付股利，需求肯定是在的，还是有大行压着美元/人民币。

全球汇市方面，美元兑日圆周三小升，不过兑欧元则未有多少斩获。投资者静候美国联邦储备委员会(美联储/FED)将公布最近一次的会议记录以及本周稍晚公布的美国就业数据。

“美联储的最新信息暗示，美国货币当局愿意无视当前疲弱的通胀数据。”摩根士丹利分析师在一份报告中写道，并建议卖出日圆、澳元和新西兰元兑美元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7993 6.7999 0.01%

中间价 6.7922 6.7889 -0.05%

成交额 213.59亿美元 200.09亿美元

日内波动幅度(pips) 92 日低6.8015 日高6.7923

今年以来升贬幅度 2.21%

2005年汇改以来升贬幅度 21.73%

一年期美元/人民币掉期 1011

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8017 6.807

一年期NDF 6.963 6.9562

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7975；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7215、6.0024和8.7851。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）