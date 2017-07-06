人民币续小幅收跌 短期走势面临更多不确定性

路透上海/北京7月6日 - 人民币兑美元即期周四续小幅收跌，中间价则连四日回落。交易员称，外部环境暂时平静，盘初市场购汇需求仍较大，大行适度提供美元流动性，午后汇价窄幅盘整。中期看，英、欧央行货币政策等均有正常化需求，人民币有反弹需求。

他们并表示，新中间价定价机制导致中间价和外部环境的联动更密切，中间价整体走势也面临更多不确定性，市场对汇价走势分歧也较大，随着对政策意图的消化，许多机构自营已转向人民币多头。市场也在关注周五美国非农就业数据，以寻找更为明晰的加息预期。

“即期挺稳定的，早上开盘后有一阵猛购汇，可能有（美元）空头回补，之后都是窄幅波动。”一中资行交易员称，“之前几波打压（美元）让市场了解政策导向，年内人民币交易区间可能往升值方向移，不过这个月购汇多可能还是有控制的贬值。”

亦有外资行交易员表示，这两天外部比较平静，市场在等待周五美国数据，如果美国数据强劲，加息预期上升，美元可能进一步反弹。

全球汇市方面，美元的反弹之势周四遇阻，此前美联储公布的上次会议记录未能提供未来升息的清晰前景，不过在美国公布重要数据之前，投资人不愿增建空仓。

美联储周三发布6月13-14日政策会议的记录之后，美元涨势暂停。会议记录显示，决策者对通胀前景及其对升息步幅的影响分歧加大，令部分美元多头感到失望。

“美联储最新会议记录表明，叶伦正为年底调整资产负债表做准备，市场预计现阶段不会大幅度加息。”CMC Markets的市场分析师David Madden称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8037 6.7993 -0.06%

中间价 6.7953 6.7922 -0.05%

成交额 259.84亿美元 213.59亿美元

日内波动幅度(pips) 78 日低6.8052 日高6.7974

今年以来升贬幅度 2.14%

2005年汇改以来升贬幅度 21.65%

一年期美元/人民币掉期 970

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8017 6.7991

一年期NDF 6.958 6.9595

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.804；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7163、6.0116和8.8045。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）