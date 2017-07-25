人民币兑美元微幅收跌 短期分歧较大但三季度走强概率大

路透北京/上海7月25日 - 人民币兑美元即期周二微幅收跌，逆转早盘升势，中间价则暂时脱离九个月新高。交易员称，人民币上行至6.75元附近后市场对短期后市走势判断出现分歧，关注本周美联储议息决议，短期走势应更关注外部环境变化。

他们并表示，近期市场实需购汇仍不少，但随着结汇意愿上升，购汇对市场的压制作用将逐渐减弱，另外美联储持续加息前景黯淡，12月加息预期不足四成，加上美国政治风波不断，这对人民币多头而言存在中期利好，因此人民币每次贬值都应是结汇的时机。

“市场比较分化吧，购汇结汇都有，短期不是很好判断，我偏向美元可能继续走弱，对人民币来说应该是好事。”一中资行交易员称。

另有交易员指出，现在这个点位分歧明显，不过考虑到美元升值动力不足，三季度人民币升值料“板上钉钉”。

全球汇市方面， 美元指数周二跌至13个月低位，延续近期跌势，投资者在等待今日稍晚将开始的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议。美元受到疲弱美国经济数据打压，削弱了美联储未来数月升息的理由。而欧洲和中国经济前景正在改善。

招商银行外汇首席分析师李刘阳认为，本次议息会议应关注联储如何评价近期低迷的通胀和零售数据，叶伦的鸽派基调是否会有所变化；另外7月会议中是否会明确缩表启动的时间；美联储是否会将特朗普政府的改革失败风险纳入到经济评估中。

巴克莱驻东京资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示，美元的任何反弹在短期内都可能受限，因围绕美国政治风险的担忧挥之不去。“美元疲软的推动因素并没有消失。我认为美元不会从当前水准持续上升。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7512 6.7505 -0.01%

中间价 6.7485 6.741 -0.11%

成交额 242.99亿美元 224.52亿美元

日内波动幅度(pips) 103 日低6.756 日高6.7457

今年以来升贬幅度 2.94%

2005年汇改以来升贬幅度 22.59%

一年期美元/人民币掉期 885

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7499 6.7478

一年期NDF 6.886 6.8845

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7512；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.8698、6.0841和8.795。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）