人民币兑美元大涨收至逾九个月新高 寻机结汇应是主要思路

路透北京/上海7月27日 - 人民币兑美元即期周五大幅收涨169点，收盘价与中间价一并双双创出逾九个月新高。交易员称，美元指数再度下行明显提振市场结汇意愿，但人民币上涨至6.7250元上方时短线获利盘有离场迹象；目前美指仍缺乏利好因素，因此寻机结汇应仍是主要思路，短期料推动人民币继续小幅走升。

他们并表示，美联储本次议息会后，9月加息可能性依旧非常小，只是缩表仍存一定可能性，而欧洲央行等货币政策正在或者即将转向，这些料会持续打压美元多头人气；到9月议息前，除非美国总统特朗普经济刺激计划有明显进展，否则美指走弱大方向料难改。

“美指太弱了，美元/人民币基本是贴着走，就是幅度小一点，弹性没人家高嘛，”一外资行交易员称，“现在看美指没什么支撑的理由，美元/人民币就算破6.7，也不应该觉得很奇怪”。

亦有交易员指出，今年以美元弱势为主，对一篮子稳定为主，人民币呈阶段性升值，但当前人民币汇价点位分歧较大，客户比较矛盾，“买也不是卖也不是，不想止损，比较纠结，除非人民币比较大的升值，可能会改观。

全球汇市方面，美元兑欧元周四在欧洲交易时段收复失地，此前一度跌至两年半低点，因美联储的利率决定和政策声明引发一波卖盘。美联储大体保持对政策的承诺不变，但也比以前更加明显地指出通胀疲弱，促使美元指数延续始于3月初的跌势。

隔夜美联储表示将在“相对短期内”开始缩减资产负债表，许多人认为这暗示要在9月发出相关声明。但美联储亦比以前更加明确地指出通胀疲弱。联邦基金利率期货显示，12月前加息一次机率已经不足四成，美联储开会前则略超过五成。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7376 6.7545 0.25%

中间价 6.7307 6.7529 0.33%

成交额 243.1亿美元 249.24亿美元

日内波动幅度(pips) 225 日低6.746 日高6.7235

今年以来升贬幅度 3.15%

2005年汇改以来升贬幅度 22.84%

一年期美元/人民币掉期 869

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7332 6.7435

一年期NDF 6.8645 6.8743

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7357；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.8983、6.0609和8.8493。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）